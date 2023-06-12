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鋼筋放24樓施工架掉落險砸傷人　中市府開罰21.8萬元要求立刻停工

▲鋼筋放24樓施工架掉落險砸傷人，市府怒開罰20萬元要求立刻停工。（圖／市府提供）

▲鋼筋放24樓施工架掉落險砸傷人，中市府怒開罰21萬元要求立刻停工。（圖／市府提供）

記者游瓊華／台中報導

台中市北區育祥街上一處興建中大樓，其樓頂2根鋼筋竟於11日突自24樓掉落，恰巧掉在隔壁社區大樓地下停車場入口，險砸中站在車道旁的保全及住戶。台中市勞工局勞檢處立即派員檢查，已確認違反職業安全衛生法，將依法處20萬元罰鍰並要求停工改善。另都發局也將依違反建築法裁處1萬8000元罰鍰，限期工地2日內改善完畢，若再有類似情事，將勒令停工並連續處罰，合計開罰21.8萬元。

▲鋼筋放24樓施工架掉落險砸傷人，市府怒開罰20萬元要求立刻停工。（圖／市府提供）

都發局說明，此案領有台中市109中都建字第00242號建造執照，為地上24樓、地下4樓新建工程，目前進度為屋頂版勘驗。依建築法第63條規定，建築物施工場所，應有維護安全、防範危險的適當設備或措施，有關承造人未做好安全防護，造成鋼筋掉落地面，已危害公共安全，市府依法裁罰1.8萬元並要求2日內改善完畢。

▲鋼筋放24樓施工架掉落險砸死人，台中市府出手開罰要求限期改善。（圖／記者許權毅翻攝）

▲鋼筋放24樓施工架掉落險砸傷人，台中市府出手開罰要求限期改善。（圖／記者許權毅翻攝）

勞工局表示，此案為台中市北區錦村段集合住宅的營建工程，經詢問工地主任為物料放置於施工架上，不慎飛落於工區外社區車道，經勞檢處派員檢查，已確認業者違反營造安全衛生設施標準第129條第8款：「鋼筋不得散放於施工架上。」規定，將依法處20萬元罰鍰並勒令停工，事業單位改善後須提出復工計畫，經審查檢查合格後才可復工；另也將此案列為防災宣導案例。

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