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陳吉仲要當部長了？　農委會8月揭牌升格農業部強化農業韌性

▲▼行政院院會後記者會。（圖／記者陳家祥攝）

▲行政院院會後記者會。（圖／記者陳家祥攝）

記者陳家祥／台北報導

立法院5月三讀通過《農業部組織法》，農委會預計將升格為農業部，下設8司、6處、7署、1中心及7個試驗研究機構。行政院例行院會8日盤點「疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別預算」執行情形，農委會報告時也提到，農業部預計今年8月1日揭牌，農業部以「提高農民所得」及「確保糧食安全」為重要目標，透過各項施政計畫，讓台灣農業、農村更加強韌永續。

農委會報告指出，台灣多為小規模農業經營型態，極端氣候、烏俄戰爭、貿易自由化及COVID-19後疫情時代等，在在衝擊台灣農產業及農村環境，未來亦對農業發展產生影響與契機，農委會所提報「強化農業韌性-農漁民協助措施」，從環境、社會、經濟的永續發展三大面向來推展相關行動計畫。

農委會說明，立法院三讀通過「中央政府疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別預算案」，特別預算編列新臺幣3800億元，農委會所提強化農業韌性-推動農漁民協助措施，預計3年投入約268億元，以加強農業及農村之社會、環境及經濟韌性等三個重要目標，確保照顧農漁民生活、強化農業基礎建設及農產業轉型升級。

農委會指出，《農業部組織法》於今年5月31日制定公布，農業部預計今年8月1日揭牌，農業部以「提高農民所得」及「確保糧食安全」為重要目標，透過各項施政計畫，讓台灣農業、農村更加強韌永續。強化農業韌性、推動農漁民協助措施有三個重要目標，分別為社會韌性、環境韌性及經濟韌性，關懷對象含農漁民、農漁村社區居民及全體國民：

一、社會韌性：希望透過食農教育、地產地消及鼓勵公私協力，達成支持在地農產業，照顧農民及農村高齡或弱勢族群。規劃辦理農村送暖，112年預計執行6.21億元，辦理農村擴大供餐，已受理核定100個農村社區及110農會開辦；幸福餐盒，全台供應每週份數約為12萬份，預計112年全年供應總計400萬份幸福餐盒。設置惜食專區，預計112年輔導125處，已進行輔導100農會超市;鼓勵企業設置平價專區，刻進行協調全聯及家樂福檔期，預計112年辦理22檔期。

二、環境韌性：推動提升農業水資源永續韌性建設，增設農業水資源蓄存及調度設施、系統性打造全區域韌性農田水利設施、推動輸水效率強化建設、建置智慧監視調控系統，112年度預算70億元均已核定，工程合計302件，已陸續完成測量、細部設計。強化社區農路韌性基礎建設，改善農路630公里，112年預計改善220公里，目前已全數核定辦理共244件；提升養殖供水效能強化源頭管理及推動科技化及永續化海上養殖，112年預計完成3處之工程設計。

另外，也將打造韌性漁港，因應漁船大型化，新（擴）建漁港及完備漁港多元機能相關設施8處，總受益漁船650艘，112年預計完成8處之工程設計並開工。建置農業氣象站及網絡，112年預計完成20座農業氣象站建置，降低農業損失至少4%；修建森林經營基礎路網及強化森林防減災預警機制，預計覆蓋70%林火高風險區域，112年預計修復林道24公里、崩塌地整治16公頃，完成森林火災通訊監測設備建置等，刻進行23件林道工程規劃設計及採購規劃。相關計畫將挹注221.34億元，期鞏固農村三生永續、增加防災減災效能。

三、經濟韌性：帶動農產業共創多贏、強化智慧農業動能，規劃挹注33.76億元，輔導養禽場禽舍升級為密閉水簾式或非開放式禽舍；推動養殖結合綠能自發自用，112年預計辦理3處示範性儲能設備、130戶剖牡蠣場域衛生保鮮處理設備，目前受理補助案件申請。

推動淨零智慧循環永續設（施）備，提供農業剩餘資源再利用量能2萬公噸，預計年底前可正式運轉，可將剩餘資源進行處理，提供能源化之料源。112年預計建置林業剩餘資材循環應用場域2處，處理木竹剩餘資材預估700公噸；補助漁船筏購置攜帶式AIS，提升漁船航行安全，強化漁船（筏）動態管理效率，112年預計完成補助500艘漁船補助。

農委會表示，面對百年旱澇考驗，疫後全球政經趨勢詭譎多變，強化農業韌性刻不容緩，該會擘劃農漁民協助措施為強化農產業經濟、農村社會韌性及全民共享經濟成果，加大執行力道營造農業及農村永續環境。同時回應農民第一線問題，溫暖及時、力求解方，提升農民所得、保障安心從農，穩定民生物價、促進農產業轉型升級，共創農村成為宜居宜業宜遊之台灣新家鄉。

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行政院農委會農業部

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