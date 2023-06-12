無法交保過端午！虐死人頭帳戶　魔頭「藍道」4嫌裁定延押

▲「台版柬埔寨」詐團狠奪4命，首腦「藍道」杜承哲及殘黨「泰勒」薛隆廷、「西利亞」洪俊傑、林晏齊羈押期滿法院裁定延押。（圖／記者陳以昇翻攝）

記者黃宥寧／台北報導

狠奪4命「台版柬埔寨案」震驚全台，經檢警鍥而不捨4月間逮捕正在少觀所服義服勞役的藏鏡人「藍道」杜承哲，以及殘黨「泰勒」薛隆廷、「西利亞」洪俊傑、林晏齊，檢方依私行拘禁致死等罪羈押禁見。因羈押期屆滿，檢方上週聲請延長羈押，士林地院開庭審議，裁定4人延長羈押2月。

士林地檢署偵辦「台版柬埔寨案」，繼去年起訴詐團「S姐」傅榆藺等29人後，今年4月12日再指揮警方逮捕幕後首腦、綽號「藍道」的男子杜承哲等7人，檢複訊依涉犯私行拘禁致死、非法使人施用第三級毒品、組織犯罪條例等重罪，且有逃亡、滅證、勾串及反覆實施之虞，均聲押禁見；薛讚襯、張玄融等3名涉嫌人各10萬元交保。

2個月羈押期限即將期滿之際，承辦檢察官向法院聲請延長羈押「藍道」杜承哲等4人，士林地院自看守所提解4人到法院，以隔離及不公開方式，開庭審理檢方聲請延長羈押案。

審訊完畢後4人先行還押看守所，士林地院作出裁決4人續押2個月，檢方也將如火如荼偵辦，將迅速偵結起訴。

28歲的杜承哲曾當過廚師，因緣際會下接觸詐欺，從詐騙集團最底層車手做起，靠聰明才智一路晉升到機房人員，發現錢太好賺，最後吸收門徒自立門戶，把詐團弄得像「公司」，成員各層分工明確，期間杜更會不斷檢討要求改善，加上分工清楚、切割完整，他甚至認為檢警抓不到他，可宛如黑手黨老大般，當藏鏡人，一邊數鈔票當五子登科的人生勝利組。

狡猾的杜知曉虛擬貨幣具有「匿名性」，檢警溯源追查難度高，因此大膽將髒錢層層洗出，檢警透過反覆調閱虛擬貨幣移轉紀錄，與數位證據交叉比對，皇天不服苦心人才追出杜男。

「台版柬埔寨」去年11月因淡水警偵辦一起失蹤人口案，經新北市刑大抽絲剝繭追查，搗破位於淡水、青埔據點，共計救出58名被害者，「S姊」傅榆藺、「茶董」陳樺韋等29人被依私刑拘禁致死等罪起訴，求處重刑；所幸士林地檢署主任檢察官曾揚嶺、檢察官江玟萱全力偵辦，把首惡藏鏡人「藍道」逮捕，徹底瓦解窮兇極惡犯罪集團。