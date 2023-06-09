獨／北市南港警爆性騷！辦公室公然摸女警臀　3同事指證下場曝

▲南港警分局爆出1名常姓員警對女同事性騷擾，士林地檢署依違反性騷擾防治法起訴。（資料圖／ETtoday記者攝）

記者黃宥寧／台北報導

各界騷擾醜聞連環爆！北市南港警分局常姓員警去年9月間，在辦公之處所趁女同事忙碌時，竟伸手觸摸其臀部，女方當場嚇壞，一旁同事見狀立刻出聲阻止及告誡。事後被害人不堪其辱除稟告長官也提出告訴。士林地檢署偵結，依違反性騷擾防治法，將常姓男子起訴。對此，南港分局也做回應。

年約50多歲常男，去年9月間在辦公室趁女同事不及防備時，突然徒手觸摸臀部，性騷擾得逞，女方除提告外，分局也立刻召開性平會，並將常男調離原本單位，也給予被害人心理輔導。

偵查時，常男坦承犯行，被害人的A同事也出庭作證，表示當下有阻止及告誡常男；B同事也證述說，被害人遭騷擾後有傳訊息向他告知被侵犯過程；Ｃ同事更驚人指出，發生性騷案之前，就曾聽見被害人曾對常男說「不要碰我」，他聽見後也隨即警告常男「不要手來腳來」。

檢方據證人證述、被害人證詞等證據，依違反性騷擾罪將常男起訴。

據悉，常男過去曾待過大安警分局警備隊，更是時任立委李敖隨扈，但後來因涉及暴力討債糾紛，遭停職處分；此次發生性騷擾案，除調離原單位以外，也因「生涯規劃」已遞報告，預計今年退休。

對此，南港警分局也火速做出回應：南港分局向來重視員警風紀，對於性騷擾行為，秉持不護短、不庇縱原則，依法究辦，將再加強教育同仁嚴守性別分際，落實性別平等觀念，並強化同仁生活環境與相關隱私權益之安全保障設施。