海關涉貪案擴大！檢再搜索帶回5官員　驚見「清潔品變動物疫苗」

▲基隆關八里分關數名海關公務員涉嫌勾結報關業者，以不實貨品名稱放行貨物，藉此收受賄賂。（示意圖／Pixabay）

記者黃宥寧／台北報導

涉貪風波再擴大！士林地檢署偵辦基隆關台北港八里分關海關公務員涉勾結報關業者，以不實貨品名稱等方式進口貨物。今年3月發動首波搜索，蘇、賴、楊姓公務員及周姓業者依收受賄賂等罪遭聲押禁見。檢調認為有更多官員涉案，6日再度發動搜索，約談12人，其中5名公務員，複訊後5至10萬交保。

檢調掌握情資，發現八里分關海關公務員涉勾結業者，從2020年以不實貨物名稱等方式進口貨物，使業者得以短繳貨物稅及獲取免受裁罰約40多萬餘元，今年3月28日首波搜索業者辦公處所等15處，搜索、約談賴、蘇、李3名公務員，及業者楊男、楊男旗下公司葉姓名義負責人、周姓報關人員等6人，並查獲輸入電子煙等不法事證。

檢察官訊問後，蘇、賴姓公務員、楊、周業者4人被依違背職務收賄、圖利、偽造文書罪羈押禁見；李姓公務員12萬元交保、葉姓業者限制住居。

檢調懷疑有漏網之魚，深入再蒐證後，本月6日檢察官劉東昀再度指揮廉政署北部地區調查組進行搜索，約談張、范等5名公務員及連、郝等7名業者。

進一步發現，業者更以「清潔用品」名義偷進口需申請許可的動物疫苗及保健食品等，7日複訊後6人交保、2人請回，張姓、范姓公務員及連、吳業者被依違反藥事法、登載不實等罪遭聲押，法院則裁定4人以5至10萬元交保。至於是否抗告，檢方表示會再研擬。

士林地檢署強調及呼籲，進出口貨物應據實申報通關，切勿貪圖小利而以身試法。