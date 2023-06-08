快訊／過馬路要拜拜幫家人祈福　BMW酒駕男高速撞死她遭起訴

記者黃宥寧／台北報導

酒駕零容忍！新北市汐止區1月30日晚間，69歲蘇姓婦人在汐平路1段過馬路，慘遭酒後駕駛BMW賴姓男子高速撞擊噴飛，蘇婦經搶救仍回天乏術。士林地檢署縝密調查後，今（8日）將賴男依酒駕致人於死罪起訴，成為士檢首件起訴的國民法官法案，展現嚴懲酒駕犯行之決心。

賴嫌今年1月30日晚間7時許，在汐止地區與友人共同飲酒後仍駕車而在途中撞及蘇婦致死，地檢署除第一時間即依法相驗及分案偵辦外，並啟動偵訴合一專組聯繫機制，由偵查組及公訴組檢察官共同組成國法案件專案小組，隨案件偵辦進度，多次聯繫、研商、討論，並針對將來國民法官審判程序規定及需求，謹慎、周延蒐證，力求還原事發現場狀況，以如實呈現被告犯行及所造成之損害。

最後由檢察長顏迺偉親自主持結案前的專案小組偵結會議，召集張襄閱主任檢察官、偵查組及公訴組的主任檢察官及檢察官，對本案充分研討及鉅細靡遺審視全部卷證，對案件品質嚴以把關，力求精緻偵查及堅實公訴，並能兼顧國民法官審判程序的規範要求。

▲賴姓男子酒後駕駛BMW撞死過馬路蘇姓婦人。（資料圖／記者游宗樺翻攝）

起訴後，地檢署針對國法案件專案小組仍將持續運作，相互協力，並會由公訴組負責國法案件的檢察官專責蒞庭，期以深入淺出、眼見耳聞即可瞭解方式，協助國民法官迅速融入案情，確保實現每位國民法官內心之正義藍圖，發揮國民法官制度功能，以落實國民法官法引入素人參與審判、增進民眾對司法信賴之良法美意。

國民法官法於今年1月1日正式施行，第一階段適用的案件類型，均為故意犯罪因而發生死亡結果案件，人命關天，罪質甚重。

士檢為彰顯新制下檢察官公益代表人的積極角色與打擊犯罪職責，依法務部指示，除事前預作完善因應規劃及各項整備外，針對每一件個案，也均慎重以對，成立結合公訴與偵查之偵訴合一專案小組聯繫機制，即時啟動全力以赴，望藉國民法官法的重大傷亡個案再次呼籲，酒後駕車害人害己，任何酒駕犯行均將依法嚴懲，切勿心存僥倖抱憾終身。