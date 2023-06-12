「巴比妥」可用於動物安樂死　農委會：曾有獸醫院申報落差遭罰

▲新北市府舉行記者會說明幼兒園餵藥案進度。（圖／新北教育局提供）

記者楊惠琪／台北報導

新北市板橋區某幼兒園疑似「餵藥案件」震驚全台，已有8名幼童血液中被驗出含有「巴比妥」，各界關注這類管制藥品究竟如何取得？外傳因此藥品可用於毛小孩鎮靜與安樂死，傳出可能是獸醫院流出。對此，農委會防檢局動物防疫組組長林念農表示，此藥是管制藥品都要定期申報，過去曾出現申報落差裁罰案例，但獸醫是注射使用，跟口服用藥不同，強調現階段不應有太多臆測，靜待檢警調查。

新北某幼兒園8名孩童驗出微量第三級管制藥品「巴比妥」，舉國譁然，各界關注藥品來源，目前仍有待檢方調查。但有醫界人士質疑可能從獸醫院流出，引發獸醫師公會全國聯合會不滿，發出聲明表示此為推測且無證明之談，並保留法律追訴權。

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林念農表示，巴比妥在動物醫院會用來鎮定、麻醉動物之用，劑量較高時可以當作無痛安樂死用藥，但獸醫是注射使用，跟口服不一樣。此外，依據《動物用藥品管理法》規定，從製造、輸入到販賣都要申報，同時也是食藥署的管制用藥，都要定期申報，過去的確曾出現申報落差，有裁罰的案例，相信獸醫院在使用藥品時會特別嚴謹，此案檢調已在調查中，現階段不宜有太多臆測。