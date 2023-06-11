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寶山一期徵收戶今抽籤　每坪15.9萬！216戶搶抽98戶安置宅

▲▼寶山一期徵收戶今抽籤　每坪15.9萬！216戶只有98個幸運籤。（圖／記者陳凱力翻攝）

▲竹科寶山一期用地徵收後安置區配售戶今日進行抽籤配地。（圖／記者陳凱力翻攝，下同）

記者陳凱力／新竹報導

新竹縣寶山鄉因竹科管理局徵收寶山一期用地32公頃土地提供租賃給台積電設置三奈米廠與研發中心，其中10%土地約3.2公頃提供作為徵收戶安置住宅區使用，其他有約1公頃土地為住宅區建地（建蔽率60%容積率200%），公共設施已全部建置完成，配置區公設完成後總建設成本約5億元，換算平均每坪配售建地單價每坪約15.9萬元，每戶面積約100平方公尺左右總共配售98戶，今日分二場四個順位梯次抽籤，徵收戶216位總共有278籤位。

抽籤於今日早上9:30開始第1與第2順位抽籤，總共17個籤位順利抽中配地，下午1:00開始第3與第4順位抽籤261個籤位，因少數徵收戶的土地面積較大，所以依比例增加抽籤機會，總共有278個籤位，但配售98戶數量則不變。

▲▼寶山一期徵收戶今抽籤　每坪15.9萬！216戶只有98個幸運籤。（圖／記者陳凱力翻攝）

▲抽籤於今日早上9:30開始第1與第2順位抽籤，總共17個籤位順利抽中配地，下午1:00開始第3與第4順位抽籤261個籤位。

寶山鄉鄉長邱振瑋表示，寶山鄉樂見與支持科技與台灣經濟的發展，但竹科與地方必須共存共榮一同發展，民眾的徵收權益必須得到保障。此次徵收土地完成後的配售地抽籤能依法進行，要感謝自己擔任縣議員期間，立法委員林為洲接受陳情，為鄉民擋下即將被廢除的社區配售土地條款法案，只是仍遺憾僧多粥少，216位徵收戶無法全部得到安置。

此外，寶山一期徵收戶自救會提出，98戶配售成本價格15.9萬元太高，希望以園區三路五路117戶配售價格配售給民眾。邱振瑋也表達希望科管局能夠受理民眾陳情合理調整配售價格，還有將來的寶山二期徵收98公頃，配售住宅區土地也近9.8公頃，也希望能一併進行通盤檢討。

▲▼寶山一期徵收戶今抽籤　每坪15.9萬！216戶只有98個幸運籤。（圖／記者陳凱力翻攝）

▲安置住宅區總建設成本約5億元，換算平均每坪配售價為15.9萬元、共配售98戶，今日分二場四個順位梯次抽籤，徵收戶216位總共有278籤位。

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