第5屆全台首學課程博覽會登場　教育局聯手台積電與成大展現台南教育力

▲台南市第5屆「全台首學課程博覽會-2023創新*跨域*未來」，日於成大中正堂舉行，黃偉哲市長與教育局鄭新輝局長、成功大學沈孟儒校長等人出席。（圖／記者林悅翻攝，下同）



記者林悅／台南報導

台南市第5屆「全台首學課程博覽會-2023創新*跨域*未來」，10日於成功大學中正堂舉行，黃偉哲市長與教育局鄭新輝局長、成功大學沈孟儒校長、教育部資科司李政軒司長、國教署戴淑芬副署長、10餘位教授共同出席盛會，開幕現場超過千人與會。

會中邀請台積電人資處張進益處長擔任開幕講座貴賓，演講主題「人才決勝未來」，從台積電的創辦及發展，說明未來職場及國家的人才需求。我們要教孩子對未來的想像，所有的創新都來自問題的解決，從自己的問題到社會的問題。

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黃偉哲市長表示，首先恭喜成功大學，《泰晤士高等教育特刊》公布2023世界大學影響力排名，成功大學再邁進，也是全台灣第1名。另外也恭喜台積電3 奈米高度量產，繼續擴大整體競爭力和技術領先地位。今年很高興能在成功大學辦理。台南為文化首都，可用的的文化資產及題材為全國之最，108課綱強調的終身學習，起點就從生活環境開始，小中高發展的課程多數為地方學，且學有專精，到了高中及大學，結合不同系統及領域，發展出「跨越系統、跨融文化、跨綜古今」的特色，台積電是護國神山讓全國有依靠，成大的象徵是庇蔭萬物的榕樹，提供安全發展的空間，有這兩大單位的跨領域合作，代表台南的蝴蝶就能翩然飛舞。祝福大家今天都能在此得到最好的啟發。

成功大學沈孟儒校長表示，台灣最重要資產是人才，人才培育非常重要。科技重要，但教育的價值在教人，我們要培養有溫度的學生、將善良和正直傳授給他們。今天很高興見到母校新進國小參展，元宇宙VR的主題表現未來學習的趨勢，本屆博覽會有成大6單位參與，分別是歷史系、教育系、工業設計系、工程科學系、不分系、科教中心等，顯見成大注重在地深耕。因為能預見未來的人才需求，成大多年來一直是最受企業歡迎的大學，現場與中小學合作的課程有物理防災、設計思考、設計共創K12、玩科學等；未來區還有各式AI及機器人展示，關心教育的家長及教師一定要來親身體驗「未來移動、未來設計、未來學習」的活動。

教育局鄭新輝局長表示，現代教育加入新思維新技術，現場互動區能看到「創新在地、創新產業、創新思維」。教育界要與時俱進符合社會期待，因應產業界人才需求，課程博覽會教學互動區一年比一年精彩，從第一年50攤位，逐年成長至今年112攤，本屆博覽會最大特色是連結大學資源與本市小中高合作發展課程，是全國首創跨階段跨域的研發成果展博覽會，呈現「創新*跨域*未來」的特色，吸引不少南市及外縣市關心教育的民眾參與。

10日至成大光復校區中正堂、國際會議廳第三演講室參與本屆博覽會集滿20個章，包含互動區攤位、線上亮點教師說課、學生發表等，即可參加現場抽獎活動，最大獎為iPad10台、百貨公司禮券20份，報名網址及活動詳情見網址https://eduexpo.tn.edu.tw/2023/Index學生發表宣傳影片:https://youtu.be/Y_oH20F6tFA