國中師性騷美女班長「還想吃案」　新北教育局證實最重開罰15萬

▲新北某國中遭控男師性騷女學生，校方還企圖吃案，教育局將追究責任。（圖／記者楊惠琪攝）

記者楊惠琪／台北報導

新北市某國中一名生物老代課師遭指控，從今年5月起，多次以言語動作騷擾班上的女班長，對著女班長說「把口罩拉下來，讓我看看妳長怎麼樣？」，還指定由女班長送全班作業給他，女學生求助學校主任，一度還遭到吃案。新北市教育局今（11日）證實，學校的確有延遲通報情形，將依性別平等教育法最重將處新臺幣15萬元罰緩，將失職人員移送考核會處理。

新北某國中一年級女班長，在今年5月間，因該班生物老師請產假，改由校內另一名生教組男組長代課，該名男組長見女班長外型亮麗，經常主動閒話家常，甚至對著女班長說「把口罩拉下來，讓我看看妳長怎麼樣？」，連學生作業也指定女班長轉交，讓女學生相當困擾，因而向導師求助，後續向教務主任申訴，一度遭吃案，後經輔導處介入處理，案件才被受理。

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新北教育局今指出，該校生教組長涉嫌性騷擾事件，學校知悉後已立即將該員調離現職，並在5月25日召開性平會，由調查小組進行調查，以釐清事實，維護當事人權益，強調將秉持保護學生立場，依法嚴格要求學校確實依照程序查察，若查證屬實，移送教評會或考核會審議，絕不寬貸。

針對校方遭指控，學務處、教務處與輔導處在5月19日就知道該起案件，卻直到5月25日才召開性平會，且未在知情後的24小內進行校安通報，明顯有包庇嫌疑。新北教育局調查後證實，校方在通報部分確有延遲，將依性別平等教育法最重將處新臺幣15萬元罰緩，並將請學校將失職人員移送考核會處理。