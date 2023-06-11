國中師性騷美女班長「還企圖吃案」　新北教育局將追究校方是否延遲通報

▲新北某國中遭控男師性騷女學生，校方還企圖吃案，教育局將追究責任。（圖／記者楊惠琪攝）

記者楊惠琪／台北報導

校園再傳性騷擾案件，新北市某國中一名生物老代課師遭指控，從今年5月起，多次以言語動作「為難」班上長相亮麗的女班長，不但對著女班長說「把口罩拉下來，讓我看看妳長怎麼樣？」，還指定由女班長送全班作業給他，讓被害人心生恐懼，通報校方竟被另一名男主任企圖吃案。新北教育局證實此案，已立即更換該名代課老師，校方召開性平會調查中，也將追究校方是否有吃案與延遲通報責任。

媒體報導，新北某國中一年級女班長，深受校內師生喜愛，今年5月間該班生物老師請產假，改由校內另一名生教組男組長代課，該名男組長不但對女班長相當呵護，還經常主動閒話家常，甚至對著女班長說「把口罩拉下來，讓我看看妳長怎麼樣？」，連學生作業也指定女班長轉交，讓女學生相當困擾。

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新北教育局今證實，校方有接獲申訴，已召開性平會，將組成調查小組進行調查，以維護當事人權益，同時也立即更換該班代課老師，靜待後續調查。倘若調查屬實，將依案情及相關規定，移送教評會或考核會審議

針對校方遭控，學務處、教務處與輔導處在5月19日就知道該起案件，卻直到5月25日才召開性平會，且未在知情後的24小內進行校安通報，明顯有包庇嫌疑。新北教育局表示，將追究校方是否有延遲通報疏失，一旦屬實，將依性別平等教育法最重將處新臺幣15萬元罰緩，並將請學校將失職人員移送考核會處理。

