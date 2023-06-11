文化界、社運圈也爆性騷　范雲嘆：我們的努力不夠

▲民進黨立委范雲。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者皮心瑀／台北報導

自民進黨前黨工爆出曾遭性騷後，台灣政壇颳起MeToo浪潮，如今文化界、社運圈也爆出類似案件。民進黨立委范雲表示，直到這一刻，心情還是很沉痛，「我們的努力真的不夠，我們要更努力！」

民進黨一名女性前黨工爆料，過去在主責專案期間遭合作導演「輝哥」按頭靠肩、愛撫，對方甚至在廁所外「堵人」，向時任婦女部主任許嘉恬反應後，卻未得到妥適協助。累積至今，已超過10名受害者出來控訴遭綠營人士性騷擾。

范雲當時發聲，對事件非常震驚，昨晚黨中央已第一時間道歉，除進行調查及懲處，也會提供當事人必要的協助及法律服務，會積極關注事件的調查結果，相信黨中央會有一個明確議處。對任何形式的性騷擾，絕對零容忍。

如今這把火燒到文化界、社運圈，范雲直言心情很沉痛，「我們的努力真的不夠，我們要更努力！」

對於近期性騷爭議，總統蔡英文日前指出，已經請行政團隊針對三個方向進行整體機制的改革方案：第一，要參酌國際做法，並且結合專家意見，訂定性騷擾樣態指引；第二是要重新檢視現行性平申訴機制的實用性，在工作場所內部的申訴制度無法有效運作時，強化或建立公權力介入的外部機制；第三是要跨部會進行性平法規總檢討，希望凝聚跨黨派及社會共識，理性務實且負責任地提出修法，並且力求在立法院下個會期列為優先法案。