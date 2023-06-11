梅西訪北京傳「被卡在機場」　與警溝通畫面曝光！

There’s was passport issue with Messi’s arrival to China causing delay but look at De Paul continuing to body guard Messi, we all need a friend like that, don’t we?



Video???? Via @nextonemaybe



pic.twitter.com/XNN5ZyvhZd — FCB Albiceleste (@FCBAlbiceleste) June 10, 2023

▲梅西、工作人員與海關及警方溝通。

記者蔡紹堅／綜合報導

阿根廷球王梅西（Lionel Messi）10日上午搭乘私人飛機抵達北京，展開第八次中國行。梅西的到來令許多中國球迷相當期待，但卻傳出他當天因為簽證出問題，被卡在北京的機場兩個多小時，好不容易才成功入境。

▼梅西抵達北京。（圖／翻攝都市快報）



根據《海報新聞》《都市快報》報導，梅西被卡在北京機場兩個多小時的消息10日在網路上瘋傳，並有相關影片流出。可以看見，兩名中國的警員站在梅西旁邊，一旁的工作人員正努力溝通，梅西則拿著一本紅色的護照回答問題。

依照計劃，梅西10日上午搭乘私人飛機抵達北京，和他一起來的還有保鑣，及球迷熟知的球星迪瑪利亞（Angel di Maria）及帕雷德斯（Leandro Paredes）。

報導提到，梅西擁有阿根廷及西班牙的護照，這次來的時候，可能因為沒溝通清楚，帶的是西班牙護照，沒辦法在中國使用落地簽，又沒有事先申請簽證，所以無法直接入境。

報導指出，經過緊急辦理，大概過了兩個多小時的時間，梅西的加急簽證還是辦理完成了，也成功入境，在機場搭上巴士前往飯店。

梅西此次與阿根廷隊的球員一起來到中國，主要是為了參加阿根廷對陣澳洲的國際足球邀請賽。根據主辦單位公告，雙方將於15日晚間在北京的工人體育場對陣。

▼梅西最終順利入境。（圖／翻攝都市快報）

