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梅西球迷擠爆飯店！球隊出不了門「改在宴會廳訓練」

▲▼梅西球迷擠爆飯店！阿根廷隊出不了門「只能在宴會廳訓練」。（圖／翻攝周岩微博）

▲阿根廷隊球員在宴會廳練習。（圖／翻攝周岩微博）

記者蔡紹堅／綜合報導

阿根廷球王梅西（Lionel Messi ）10日抵達北京，吸引了眾多中國大陸球迷朝聖，但球迷的熱情也影響到了球隊的行程安排。大陸媒體人透露，由於球迷擠滿了飯店，球隊現在連出飯店都有困難，球員們只能在飯店的宴會廳內進行訓練，一些預定的活動也將取消。

大陸媒體報導，梅西此次是與阿根廷隊的球員們一起來到北京的，預計在15日與澳洲隊進行表演賽。

阿根廷隊11日原本預定前往北京的「鳥巢」體育中心進行賽前訓練，主辦單位還邀請了記者到場採訪，但後來卻臨時通知取消，主因是飯店各處都擠滿了熱情的球迷，球隊連走出飯店都有困難。

▼球迷擠爆飯店，球員們連下樓都有困難。（圖／翻攝周岩微博）

▲▼梅西球迷擠爆飯店！阿根廷隊出不了門「只能在宴會廳訓練」。（圖／翻攝周岩微博）

大陸體育媒體人周岩透露，阿根廷隊10日是在飯店的宴會廳進行訓練的，且因為秩序混亂，球隊入住的飯店樓層已經被封閉。周岩還說，某個品牌原本舉辦了梅西的球迷見面會，但也已經決定取消。

另一名大陸媒體人李思明也說，阿根廷隊現在別說是走出飯店，連走出隊伍包下的那幾層樓都很麻煩。

李思明還說，過去也不是沒有巨星來過中國，科比（Kobe Bryant）如日中天時也來過北京，那時活動也基本能進行，「到了2023年，怎麼弄到連飯店的健身房都去不了？」

▼原本要舉辦的見面會也受影響取消。（圖／翻攝周岩微博）

▲▼梅西球迷擠爆飯店！阿根廷隊出不了門「只能在宴會廳訓練」。（圖／翻攝周岩微博）

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