台南唯一「金石堂」要關了！店家曝：是一個艱難決定　在地人震驚

▲金石堂新營店將於本月25日歇業。（圖／翻攝自Google地圖）

記者戴若涵／綜合報導

台南市「唯一」一間金石堂書店將歇業！由於電商、電子書等購書、閱讀方式興起，實體書店存活不易，金石堂書店新營店確定將於25日關門，全台南市僅剩臨時門市性質的「新光三越中山店」快閃店，讓許多台南人相當不捨。

金石堂新營店於2020年12月18日開幕，開業至今2年多。店家5月11日無預警在臉書上公布，「很遺憾，由於疫情的影響及經營成本居高不下，金石堂新營店即將面臨存續的抉擇。這是一個艱難的決定，但我們已盡力想盡一切方法延長書店的生命，然而最終仍無法維持營運。在做出這個決定時，我們深感痛苦與無奈，但我們相信，當新營店關門之後，它所承載的文化與精神永遠不會消逝。」

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金石堂新營店也向社區讀者、作家、在地人士，以及所有支持書店發展的人們致謝，店家也希望藉由關門的消息讓更多人意識到書店的重要性，表示「最後，我們希望這個消息能夠提醒更多人，意識到書店的重要性。書店是社區的精神樞紐，是文化的傳承者和推手。在這個數位時代，書店的存在更加重要，它不僅是一個提供書籍的地方，更是一個社區的文化中心，讓人們可以在這裡交流、學習、成長，創造更多美好的回憶和體驗。」

許多在地人見到店家的歇業公告後，紛紛留言，「太難過了...」、「太突然了，上次還帶小寶貝去聽你們舉辦的說故事活動」、「唉...我也是常去金石堂買書，從警察局對面的金石堂到現在，還是不敵現實。最終還是成為回憶」、「謝謝你們辦了很多活動鼓勵大家看書，辛苦了」，店家也在留言中證實，最後一個營業日就在本月25日。