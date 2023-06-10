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台南社區防暴動起來　黃偉哲呼籲杜絕任何形式性別暴力

▲台南市社會局辦理「台南防暴有夠讚、社區齊心大連線」家庭暴力防治月社區宣導暨授證儀式，黃偉哲市長親臨會場並授贈獎牌予27個協力防暴的社區組織。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市社會局辦理「台南防暴有夠讚、社區齊心大連線」家庭暴力防治月社區宣導暨授證儀式，黃偉哲市長親臨會場並授贈獎牌予27個協力防暴的社區組織。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

每年6月是家庭暴力防治宣導月，為提升市民防暴意識，台南市社會局10日在善化糖廠辦理「台南防暴有夠讚、社區齊心大連線」家庭暴力防治月社區宣導暨授證儀式，黃偉哲市長親臨會場並授贈獎牌予27個協力防暴的社區組織，感謝社區一線人員發揮守護鄰里的力量，與市府齊心投入初級預防工作。

台南市副議長林志展、議員李偉智、陳碧玉及立委郭國文服務處、陳亭妃服務處、議員陳昆和服務處、尤榮智服務處、林燕祝服務處等代表都一同出席參與，響應防暴。

▲台南市社會局辦理「台南防暴有夠讚、社區齊心大連線」家庭暴力防治月社區宣導暨授證儀式，黃偉哲市長親臨會場並授贈獎牌予27個協力防暴的社區組織。（圖／記者林悅翻攝，下同）

黃偉哲市長說性別暴力包含有家庭暴力、性侵害、性騷擾等樣態，且隨著同性、跨性別議題逐漸受到社會關注，性別暴力防治也從關注女性受害者擴及到男性受害者，甚至同志或跨性別暴力的問題。黃市長也呼籲，一切不受到歡迎的與性或性別有關，只要讓人感到不舒服不自在、覺得被冒犯、被侮辱的言行舉止，都可能構成性騷擾，因此當意識遇到性騷擾時一定要勇於制止、主動求助，可直撥「113」24小時保護專線或110報警求助，遠離不當的威脅。

▲台南市社會局辦理「台南防暴有夠讚、社區齊心大連線」家庭暴力防治月社區宣導暨授證儀式，黃偉哲市長親臨會場並授贈獎牌予27個協力防暴的社區組織。（圖／記者林悅翻攝，下同）

社會局盧禹璁局長指出，台灣在1998年6月26日頒布「家庭暴力防治法」，成為亞洲第一個實行家暴防治相關法規的國家，也訂定每年6月為「家庭暴力防治宣導月」，除了防治家庭暴力之外，台南市也推動備受關注的「性別暴力」防治。台南市自2016年開始推動性別暴力社區初級預防方案，至今已培植38個社區防暴據點，透過左鄰右舍的關懷與街頭巷尾的宣導，讓社區鄰里發揮守護的力量，共同防治性別暴力，感謝防暴社區的努力耕耘與積極投入。

▲台南市社會局辦理「台南防暴有夠讚、社區齊心大連線」家庭暴力防治月社區宣導暨授證儀式，黃偉哲市長親臨會場並授贈獎牌予27個協力防暴的社區組織。（圖／記者林悅翻攝，下同）

社會局表示，性別暴力防治若要做得更紮實，除政府部門持續精進外，還需要仰賴社區鄰里的力量，台南市截至目前共有27個社區組織參與初級預防輔導計畫，防暴社區的型態多元，有擔任領航的南區金華社區、明德社區及大內區環湖社區發展協會，號召周圍16個鄰里社區加入防暴陣容；也有今年首度投入的防暴生力軍，包含永康區西灣社區、安南區塩田發展促進會等8個社區組織，他們會透過辦理在地防暴課程、展演防暴行動劇及社區宣講等活動，培力社區居民防暴知能。期許未來能有更多在地組織一起加入防暴的行列，編織緊密的防暴網絡，讓台南更加安全幸福、美好宜居。

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