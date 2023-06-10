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台南市第2場大型就博會　南台科大登場逾6000個職缺

▲台南市政府2023年第2場大型徵才活動「台南好生活 台南呷頭路」就業博覽會，於10日在永康區南台科技大學三連堂辦理。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市政府2023年第2場大型徵才活動「台南好生活 台南呷頭路」就業博覽會，於10日在永康區南台科技大學三連堂辦理。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市政府2023年第2場大型徵才活動「台南好生活 台南呷頭路」就業博覽會，於10日在永康區南台科技大學三連堂辦理，共邀集服務業、傳產業、科技業等116家廠商釋出6090個工作機會，初步媒合率52.2％。

▲台南市政府2023年第2場大型徵才活動「台南好生活 台南呷頭路」就業博覽會，於10日在永康區南台科技大學三連堂辦理。（圖／記者林悅翻攝，下同）

10日就博會由市長黃偉哲、市議員黃肇輝、勞動部勞動力發展署雲嘉南分署副分署長許慧香、南台科技大學校長吳誠文、台南市榮民服務處處長王國能、勞工局長王鑫基、永康區副區長陳必成、台南市總工會副理事長陳萬枝、台南市產業總工會理事長宋照濱、台南市職業工會總工會理事長黃江福、大台南總工會理事陳全成、台南市職業總工會秘書長吳允昌、台南市勞工志願服務協會理事長梁志男、台南市中小企業榮譽指導員協進會會長李航等人到場，希望藉由就業博覽會的媒合平台，祝福求職者「就業啟航」，讓想求(轉)職的市民朋友，都可以在台南呷頭路、在台南過好生活。

市長黃偉哲感謝勞動部勞動力發展署、南台科技大學、台南市榮民服務處與市府共同舉辦本場就業博覽會，同時感謝116家廠商在本次就博會提供6090個職缺，讓求職者們有機會與廠商面對面及多元的就業選擇共同打造台南安心就業、宜居的環境。

▲台南市政府2023年第2場大型徵才活動「台南好生活 台南呷頭路」就業博覽會，於10日在永康區南台科技大學三連堂辦理。（圖／記者林悅翻攝，下同）

黃偉哲說每年6月畢業季來臨，會有許多社會新鮮人將投入職場就業，因此本場就業博覽會特別結合南台科技大學辦理，彙集科技、傳產、服務等各產業廠商人力需求，為廠商及畢業青年搭起一座就業媒合橋梁，讓職場新鮮人有一個安心、貼心的就業媒合場所，順利找到工作。另為提供在外縣市畢業青年及在外地工作想求(轉)職者就業媒合的機會，市府也積極開發線上媒合，共有14家廠商提供1144個線上投遞履歷及視訊面試就業機會，讓不方便到場的求職者可面試，期許透過這樣的服務機制以鼓勵在北部青年及優秀人才可返鄉就業，來台南呷頭路、來台南過好生活；另現場也提供履歷健檢、模擬面試及美容美髮等服務，讓市民朋友可以在與廠商面試時，將最完美的一面呈現給企業主，增加求職成功的機會。

▲台南市政府2023年第2場大型徵才活動「台南好生活 台南呷頭路」就業博覽會，於10日在永康區南台科技大學三連堂辦理。（圖／記者林悅翻攝，下同）

南台科技大學校長吳誠文表示，和台南市政府合作舉辦就業博覽會，對畢業生及台南市市民都很重要，尤其是8月1日學校將成立進修與延伸教育處，將協助市民朋友進修以取得更好的學位、提升職場價值及多元職能；國軍退除役官兵輔導委員會台南市榮民服務處處長王國能表示就博會的辦理能夠提供就業機會讓年輕退除役官兵媒合就業，把好的人才留在台南發展。

王鑫基局長說台南市2019年到111年失業率已連續四年低於全國，更是六都最低，為協助廠商徵才、市民就業，市府除辦理大型就業博覽會，並因應廠商需求辦理小型或單一徵才活動；自2023年1-5月勞工局已辦理115場徵才活動，提供逾25,474個職缺，初媒率逾5成。王鑫基說勞工局不僅建構實體就業平台提供專人服務，同時辦理各種職業訓練、就業諮詢等服務，替青年朋友量身訂做推出各項就業服務，如辦理大專青年暑期工讀計畫、3天2夜的青少年職涯規劃研習營，就業促進講座等活動，協助青年釐清未來的方向，做好進入職場前的準備。

▲台南市政府2023年第2場大型徵才活動「台南好生活 台南呷頭路」就業博覽會，於10日在永康區南台科技大學三連堂辦理。（圖／記者林悅翻攝，下同）

另因應疫情期間推出的短期就業措施「安心即時上工計畫」自2020年實施以來，協助超過11萬人上工，配合行政院紓困振興特別條例將於6月底退場，勞工局在就博會現場也設置服務窗口，以協助安心即時上工人員能順利銜接一般職場就業。王鑫基表示隨著疫後經濟逐漸復甦，各產業人力需求增加，勞工局除推動各項就業服務措施外，亦將配合勞動部推動「疫後改善缺工擴大就業方案」以補足企業人力需求，協助市民就業。

▲台南市政府2023年第2場大型徵才活動「台南好生活 台南呷頭路」就業博覽會，於10日在永康區南台科技大學三連堂辦理。（圖／記者林悅翻攝，下同）

就業博覽會提供視訊面試，黃偉哲市長到現場關心時，正好統一實業正在進行視訊面試、黃市長也透過視訊給正在進行面試的民眾鼓勵。參加統一實業視訊面試的林小姐表示，提供視訊面試服務對求職者很方便，讓無法到就博會現場的民眾，也能有跟廠商面試的機會，而林小姐也在本次面談中取得初步錄取資格；勞工局為鼓勵民眾踴躍求職，就博會提供美食鍋及藍芽喇叭抽獎活動，由李小姐及王先生獲得。勞工局職訓就服中心也預告將於7月22日(週六)上午9時在安南區南台灣創新園區辦理第2場中型徵才活動，相關徵才活動資訊可洽(06)6330820。

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