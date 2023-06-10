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含巴比妥胃腸藥罕見！藥師社群再爆：一個月前有人問「如何取得」

▲新北幼兒園餵毒案，教師製作完筆錄，遮臉低頭快步走上警車，移送新北檢接受複訊。（圖／記者戴上容攝，下同）

▲新北市某幼兒園餵藥案，教師製作完筆錄，遮臉低頭快步走上警車。（圖／記者戴上容攝）

記者洪巧藍／台北報導

新北市板橋某私立幼兒園爆出涉嫌餵食幼兒「巴比妥」藥物，有8名幼兒體內驗出微量的巴比妥，新北市衛生局今（10）日提及，支氣管炎、腸胃炎的複方藥品也有相關成分。藥師表示，含有巴比妥成分的類似負複方藥品雖然有，但已經非常少，幾乎沒有人用。此外，有藥師在私密社群爆料，在一個月前，就有園方相關人員來詢問巴比妥藥物如何取得？甚至進一步問是否可能誤食感冒藥引起。

新北幼兒園餵藥案，新北市已經展開全面稽查，不過外界關心相關藥物殘留、藥品到底從何而來？新北市衛生局長陳潤秋今（10）日在記者會上表示，今年1到5月，新北查了700多家醫療院所與藥局，藥品都沒有異常。

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另也提到，巴比妥雖然是管制藥品，但是在治療支氣管炎、腸胃炎的複方藥品中也會含相關成分，檢調人員目前正在清查幼兒園相關人員的病史及用藥史，找出任何的蛛絲馬跡，這些都會列入檢察官偵辦參考。

藥師公會副發言人王明媛表示，確實在部分藥物中會有巴比妥成分存在，胃腸藥中用於放鬆胃部神經，感冒藥則是舒緩功用，但是巴比妥成分老舊，且有成癮性與依賴性，加上現在已經有更多副作用少、效果也更好的藥物，醫師不太愛用，也因此有此成分的感冒藥已經非常少，不太有人進貨。

王明媛也提到，感冒藥誤食相對不合理，幼兒園如果不是就醫時醫師開的藥物，不可以隨便餵藥的，可以去查明家長委託餵藥的藥品，那如果沒有開立此類藥物，非醫事人員擅自給小朋友用藥，恐違反醫師法或藥事法；光是隨便給藥就有問題，如果含有巴比妥更是處方藥品，相關管道從何而來？

不願具名藥師透露，有藥師在私密社群爆料，園方相關人員就有找來詢問巴比妥藥物如何取得？如何使用？甚至進一步問是否可能誤食感冒藥引起，懷疑是在媒體採訪前先做好功課。如果相關內容屬實，是否是有人去找高人指點，可能想逃避責任。

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