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台大技轉生技公司推巴比妥檢測　可線上申請「20天有結果」

▲生技公司推出「幼童巴比妥類藥物檢測服務」。（圖／翻攝自臉書）

▲生技公司推出「幼童巴比妥類藥物檢測服務」。（圖／翻攝自臉書）

記者楊惠琪／台北報導

新北市板橋某幼兒園發生幼兒遭餵食藥物，學童體內驗出「巴比妥」及「苯二氮平類」等藥物反應，引發高度關注。由台大與台大醫院衍生的新創事業「雷文虎克生技」與「台大法醫所」攜手合作，即日起至6月20日推出「幼童巴比妥類藥物檢測服務」，民眾可在線上提出申請，檢測費用每件1000元，報告預計20天出爐。

「雷文虎克生技」技術均技轉自台大的研發團隊，創業成員多來自台大與台大醫院的科學家與醫師，有著精準專業的藥物與分子的檢測技術，已協助全台灣的大學與醫院研究單位進行近萬例檢體的檢驗。檢驗團隊說，除了是研究員，團隊成員也有多位是孩童的父母，更能感受這樣的事件不應發生在任何一個孩童身上，決心站出來與父母一同守護台灣下一代的健康。

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檢驗團隊指出，想了解孩子是否暴露於風險中，檢測巴比妥藥物在幼兒體內的濃度是最立即也最關鍵的方式。有需要的民眾，只要線上填寫申請表單並完成匯款，依據相關採樣與寄送須知，將檢體寄至研究室，檢驗人員收到檢體後，進行採樣檢測，預計20天內可將檢測結果寄回給申請者，此檢測服務推出2天，已接獲不少家長申請。

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