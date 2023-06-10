崑山科大歡送2800名畢業生　前台灣松下總座清水俊克獲頒名譽博士

▲崑山科技大學10日在雲青館，舉行111學年度畢業典禮，歡送近2800名畢業生，同時頒贈名譽博士學位予日本松下氫燃料電池新能源專家清水俊克。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

崑山科技大學10日在雲青館，舉行111學年度畢業典禮，歡送近2800名畢業生，同時頒贈名譽博士學位予日本松下氫燃料電池新能源專家清水俊克先生，這也是該校繼邦交國貝里斯總理布里仙紐後，頒贈名譽博士的第二位外籍人士。

前立法院長王金平、新北市市長侯友宜蒞臨現場，分別為學生頒獎，以及擔任頒贈名譽博士見證人。崑大今年也將歡送2名聖克里斯多福及尼維斯籍畢業生，范東亞大使親臨現場共襄盛舉。

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崑山科大與各大產業鏈結密切，近年更與Panasonic集團交流密切，共同擘劃智慧節能應用與技術開發，清水俊克先生曾擔任台灣松下電器總經理，長期在Panasonic集團內負責燃料電池相關技術研發，更協助該校開發氫能源與燃料電池之研究，使崑大研究團隊受益良多，相關研究成果也正積極應用於綠能產業和發表於國際期刊。畢業典禮當天清水俊克先生獲頒名譽博士學位，因台灣松下電器總部位於新北市，與該市淵源甚深，新北市市長侯友宜特別南下擔任頒授名譽博士見證人，並致詞給予畢業生祝福。

崑大畢業典禮上，蔡英文總統與賴清德副總統以錄影的方式，遠端傳送畢業祝福，不僅如此，名模林志玲更以神祕嘉賓的身分，特別錄製影片鼓勵畢業生：「崑山科技大學的同學恭喜你們畢業了！除了祝福你們畢業之外，未來的日子希望每一個人都可以不忘初心，帶著勇氣和善良的心去面對世界，讓我們一起相信，只要我們加油，可以一起為美麗人生創造無限的可能性，加油！」讓畢業生相當驚喜。

侯友宜表示，人生有很多選擇的方向，無論想做什麼工作，畢業都是新的里程碑，在校所學要好好運用，崑山科大與各大產業鏈結密切，也榮獲教育部多項肯定，是一所優質的技職大學。我首度參加大學的畢業典禮，學業是一個過程，要找到適合自己的工作，命運是自己決定，別人意見參考，自己的選擇也要勇於承擔。最後他勉勵學生好好運用專業在地就業，或是到新北市就業，他也相歡迎。

典禮上除頒發學位證書，也表揚德育成績優良獎、智育成績優良獎、體育成績優良獎、群育成績優良獎，另頒發傑出專業榮譽獎，總統教育獎、大專優秀青年獎、市長獎與地方首長獎，前立法院院長王金平代表頒發大專優秀青年獎，除了致詞勉勵畢業生，更大方允諾校方將捐贈30萬元予該校經濟不利學生，幫助其減輕負擔，安心就學。

此外，華語創作男歌手宋念宇（小宇）、馬來西亞籍華語流行音樂女歌手艾薇、《大嘻哈時代2》饒舌冠軍阿跨面（現為崑大視訊系三年級學生）等藝人蒞校演出精采歌曲，為典禮掀起高潮，也為畢業生帶來難忘回憶。會場外亦安排戶外直播區及園遊會，讓場內場外的貴賓、家長都能一起同歡。

崑大李天祥校長表示，該校已經連續6年榮獲教育部高教深耕計畫補助，金額近11.5億元，績效為私立科大第一，更連續9度榮獲中國工程師學會選拔為產學績優單位。根據104人力銀行調查，崑大畢業生平均薪資中南部私立科大第1，《遠見雜誌》調查2022企業最愛私立科大，該校也拿下工程類全國私立科大第2名，畢業生就業率超過9成5，無論是產學、競賽、專利或各項成果皆亮眼，在全校師生的努力下，建立成功的技職品牌，期許今日的畢業生能貢獻自己的力量回饋社會，未來都能成為學弟妹的榜樣。

鐘俊顏副校長補充，畢業典禮當日頒贈名譽博士學位予清水俊克先生，意義非凡！清水俊克先生運用專長提供相關先進能源管理策略，協助學校實現更高效的校園營運和管理，並結合崑大綠能科技研究中心技術，籌設「智慧能源魔法學院」，透過一系列課程規劃結合儲能示範案場及台電交易平台提供能源業者儲能相關組裝、驗證、操作全系列人才及電池管理系統(BMS)或能源管理系統(EMS)培訓，實現能源有效管理和節能減碳，將有助於崑大實現永續發展目標 SDGs中的「可負擔的潔淨能源」。

Panasonic集團也期望結合學術資源，基於自身的資源及技術優勢，為台灣的環境議題以及企業永續共同努力，更提供優異的實習職缺及福利延攬崑大優秀學生，提供長期程實習機會，期待雙方合作帶來許多火花，共同為追求永續發展而實踐具體行動。