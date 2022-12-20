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綠色永續成效佳　崑山科大入榜2022世界綠色大學

▲世界綠色大學評比公布2022年排名，台灣共計有30所學校入榜，崑山科技大學首度參與競賽便入榜，為全球總排名前38％，更是中部以南唯一私立科大進入排名。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲世界綠色大學評比公布2022年排名，台灣共計有30所學校入榜，崑山科技大學首度參與競賽便入榜，為全球總排名前38％，更是中部以南唯一私立科大進入排名。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

世界綠色大學評比(UI GreenMetric World University Rankings)於12月15日公布2022年排名，今年共有80個國家、1050所大學參加，台灣共計有30所學校入榜，崑山科技大學首度參與競賽便入榜，為全球總排名前38％，更是中部以南唯一私立科大進入排名，足見該校致力推動綠色科技與校園永續不遺餘力。

世界綠色大學評比由印尼大學（University of Indonesia）主辦，評比項目包括基礎設施( Setting and Infrastructure）、能源與氣候變遷(Energy and Climate Change)、廢棄物處理(Waste)、水資源(Water)、交通運輸(Transportation)、教育與研究(Education and Research)等6大項。崑山科大由學術副校長周煥銘親自推動，研究發展處侯順雄研發長帶領研發處與綠能科技研究中心、總務處及環境安全衛生組、教務處、學務處與電算中心協助下，順利完成校園環境保護與永續發展基礎資料調查與分析，首度參與評比獲得全球第406名，為全球總排名前38％，相當不容易。

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▲世界綠色大學評比公布2022年排名，台灣共計有30所學校入榜，崑山科技大學首度參與競賽便入榜，為全球總排名前38％，更是中部以南唯一私立科大進入排名。（圖／記者林悅翻攝，下同）

崑山科大以校務治理支持大學社會責任(USR)及永續發展列為校方發展重點項目，校務發展計畫提出以淨零排放與SDGs作為驅動學校改變的核心行動指引，由李天祥校長親自領軍全校投入各項減碳活動，並於2022年8月攜手財團法人台灣永續能源研究基金會(TAISE)簽署「大學永續發展倡議書」，共同為追求永續發展而實踐具體行動，持續以實踐ESG、推動聯合國永續發展目標為己任，發揮重大影響力。

▲世界綠色大學評比公布2022年排名，台灣共計有30所學校入榜，崑山科技大學首度參與競賽便入榜，為全球總排名前38％，更是中部以南唯一私立科大進入排名。（圖／記者林悅翻攝，下同）

值得一提的是，崑山科大致力於永續環境、社會實踐及在地關懷，在2022年第三屆《遠見》USR大學社會責任獎，榮獲「在地共融組」首獎及「生態共好組」楷模獎，不僅成為全國唯一獲得兩個獎項的科大、更是中部以南唯一獲得首獎的私立科大。此外，台灣企業永續學院主辦之永續綜合績效類-台灣永續典範大學獎」，該校亦榮獲台灣永續典範大學獎之「社會共融領袖獎」及「大學永續報告書」銅獎。

周煥銘副校長表示，該校對綠色校園、環境保護議題，規劃以跨院系、跨領域方式，結合崑大綠能科技研究中心(教育部高教深耕計畫第二部分全球鏈結研究中心)技術，針對永續校園環境及未來淨零碳排目標提出碳盤查與減碳路徑改善規畫，落實永續發展ESG概念。具體落實措施包括校園發展「中水回收與水質淨化技術」進行中水處理與再利用，淨化每噸中水耗電量降低至0.315kWh，降幅達12.5%，今年雖受乾旱及疫情影響，校園中水回收再利用量仍可達40,500噸以上，有效利用水資源，並可改善校園微氣候，達到節能效果。

▲世界綠色大學評比公布2022年排名，台灣共計有30所學校入榜，崑山科技大學首度參與競賽便入榜，為全球總排名前38％，更是中部以南唯一私立科大進入排名。（圖／記者林悅翻攝，下同）

此外，為降低國家社會之用電使用量及排碳量，崑大進行自主節電計畫，建置校園太陽能發電系統，成效卓越，相較於2015年基期，2021年節電約221萬度，減少碳排1123公噸，近年將節電技術推廣至社會，響應政府政策進行產業節電輔導。此外，為善盡社會責任，崑大「節能診斷中心(EDC)」對於附近產業進行節能輔導，2021年完成24家鄰近工業區企業用戶現場節能輔導，年節電131.5萬度，節電率11%，減少溫室氣體減量635公噸CO2e/年。2019到2021更連續3年獲台南市政府頒發「節能標竿獎」。

崑大積極發揮綠能科技的專業影響力，推動環境與經濟共好模式，同時透過專業與技能進而解決環境保護、產業永續發展等社會關注議題，讓大學不再只是教育場所，而是社會的「貢獻者」更是「領航員」，能夠順利入榜，顯示崑大在校園環境保護與永續發展的成效已受國際肯定。

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