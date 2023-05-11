「玩轉輕奢．質享生活」 Panasonic打造年輕世代美好生活提案

記者浦靖祤／台北報導

年輕世代越來越講究居家風格，選擇家電時，也偏好質感與智能兼具的商品。Panasonic「以玩轉輕奢．質享生活」為主軸，推出春季新品，邀請到金鐘獎影后柯佳嬿擔任代言人，分享自己的輕奢生活概念。

▲Panasonic代言人柯佳嬿，分享自己的輕奢居家生活。（圖／記者謝婷婷攝）

柯佳嬿說，「這一次Panasonic推出的電冰箱新品，擺在任何空間任何的裝潢，我覺得瞬間能讓這個空間的質感整個升級，生活的氛圍感很棒！」電冰箱採用全平面無邊框設計，玻璃鏡面外觀造型時尚，還有獨家-3度C微凍結與nanoeX健康科技，食材不用冷凍就可以保鮮7天，讓料理省時又輕鬆。再搭配大容量嵌入式洗碗機，一次可洗淨15人份碗盤餐具，是家庭中的好幫手。

▲全新推出的電冰箱外型時尚，適合搭配各種居家風格。▼高效除菌的大容量崁入式洗碗機，是家庭好幫手。（圖／記者謝婷婷攝）

台灣松下銷售公司總經理張天來表示，「Panasonic嵌入式洗碗機，一鍵操作洗烘完成，容量也大升級，並且擁有高溫熱流洗淨，加上獨立熱循環烘乾，可輕鬆減少餐後的收拾工作。因為現在的年輕世代重視感覺、在乎生活品質外，更講究居家風格，Panasonic為了滿足這樣的需求，推出兼具時尚輕奢風格的春季新品。」

▲▼Panasonic OLED電視提供頂級視聽饗宴，並搭載遊戲音效模式，讓玩家享受沉浸式音效體驗。（圖／記者謝婷婷攝）



全新Google TV系列，透過語音直覺控制，讓電視成為居家智慧娛樂中心，還可支援智慧家電操控，輕鬆掌握生活每一刻。張天來指出，「Panasonic一直致力為消費者打造更智慧便利的美好生活，這次我們全新推出的Panasonic OLED電視，採用獨特面板與微透鏡陣列技術，並發展全新遊戲音效模式，讓消費者享受沉浸式的視聽體驗。」

▲二合一功能電鬍刀，溫感離子感應頭可幫助保養品吸收。（圖／記者謝婷婷攝）

新款電鬍刀兼具護膚、刮鬍二合一功能，擁有高速密著三枚刃以及AI智能偵測馬達，搭載溫感離子感應頭，可以去除臉部毛孔污垢、皮脂和老舊角質，還能幫助保養品深入肌膚，想要塑造型男魅力就靠它。Panasonic春季新品不僅功能全面升級，更以精緻時尚的外型，希望打造年輕世代的美好生活。

