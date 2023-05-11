　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
3C家電 3C焦點 家電 筆電相機 手機平板 遊戲APP | 科技生活

「玩轉輕奢．質享生活」 Panasonic打造年輕世代美好生活提案

記者浦靖祤／台北報導

年輕世代越來越講究居家風格，選擇家電時，也偏好質感與智能兼具的商品。Panasonic「以玩轉輕奢．質享生活」為主軸，推出春季新品，邀請到金鐘獎影后柯佳嬿擔任代言人，分享自己的輕奢生活概念。

▲松下。（圖／記者謝婷婷攝）

▲Panasonic代言人柯佳嬿，分享自己的輕奢居家生活。（圖／記者謝婷婷攝）

柯佳嬿說，「這一次Panasonic推出的電冰箱新品，擺在任何空間任何的裝潢，我覺得瞬間能讓這個空間的質感整個升級，生活的氛圍感很棒！」電冰箱採用全平面無邊框設計，玻璃鏡面外觀造型時尚，還有獨家-3度C微凍結與nanoeX健康科技，食材不用冷凍就可以保鮮7天，讓料理省時又輕鬆。再搭配大容量嵌入式洗碗機，一次可洗淨15人份碗盤餐具，是家庭中的好幫手。

▲業配 松下春季商品影音業配 截圖。（圖／記者謝婷婷攝）

▲全新推出的電冰箱外型時尚，適合搭配各種居家風格。▼高效除菌的大容量崁入式洗碗機，是家庭好幫手。（圖／記者謝婷婷攝）

▲業配 松下春季商品影音業配 截圖。（圖／記者謝婷婷攝）

台灣松下銷售公司總經理張天來表示，「Panasonic嵌入式洗碗機，一鍵操作洗烘完成，容量也大升級，並且擁有高溫熱流洗淨，加上獨立熱循環烘乾，可輕鬆減少餐後的收拾工作。因為現在的年輕世代重視感覺、在乎生活品質外，更講究居家風格，Panasonic為了滿足這樣的需求，推出兼具時尚輕奢風格的春季新品。」

▲業配 松下春季商品影音業配 截圖。（圖／記者謝婷婷攝）

▲▼Panasonic OLED電視提供頂級視聽饗宴，並搭載遊戲音效模式，讓玩家享受沉浸式音效體驗。（圖／記者謝婷婷攝）

▲▲業配 松下春季商品影音業配 截圖。（圖／記者謝婷婷攝）。（圖／記者謝婷婷攝）

全新Google TV系列，透過語音直覺控制，讓電視成為居家智慧娛樂中心，還可支援智慧家電操控，輕鬆掌握生活每一刻。張天來指出，「Panasonic一直致力為消費者打造更智慧便利的美好生活，這次我們全新推出的Panasonic OLED電視，採用獨特面板與微透鏡陣列技術，並發展全新遊戲音效模式，讓消費者享受沉浸式的視聽體驗。」

▲業配 松下春季商品影音業配 截圖。（圖／記者謝婷婷攝）

二合一功能電鬍刀，溫感離子感應頭可幫助保養品吸收。（圖／記者謝婷婷攝）

新款電鬍刀兼具護膚、刮鬍二合一功能，擁有高速密著三枚刃以及AI智能偵測馬達，搭載溫感離子感應頭，可以去除臉部毛孔污垢、皮脂和老舊角質，還能幫助保養品深入肌膚，想要塑造型男魅力就靠它。Panasonic春季新品不僅功能全面升級，更以精緻時尚的外型，希望打造年輕世代的美好生活。
 

ET快訊
「媽祖明天生日」記得祝壽！　這些人千萬別錯過
吳姍儒產後首復工「上圍爆了」！　吳宗憲揭女兒痛哭內幕
快訊／李家同罹癌！　病況曝光
驚覺中捷恐出事！外師秒防衛「臥倒護頭」　反應超快
快訊／陳致中「理平頭」報到！　準時入獄
國道開「自動駕駛」講電話！　撞緩撞車起火變廢鐵

分享給朋友：

追蹤我們：

科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 3C家電最新 全站最新

最美里長陳紫渝自爆要抓老鼠　網紅小吳不敵「永和IU」慘遭輾壓

「玩轉輕奢．質享生活」 Panasonic打造年輕世代美好生活提案

Google新機Pixel 7a正式發布　 一表比較舊款Pixel 6a差異

Google三新品齊發　Pixel 7a台灣同步上市、首款摺疊機亮相

Google搜尋有AI了！對話發問AI幫你解惑去哪玩、買什麼

Google生成式AI導入Workspace　Duet AI簡化工作更有效率

Google智慧家庭中樞Pixel Tablet　買平板送底座親民價15000元

Google首款摺疊機Pixel Fold亮相！開價5.5萬元還送Pixel Watch

Panasonic嵌入式洗碗機　獨立熱循環設計可當烘碗機用

蘋果新專利曝光　摺疊機摺痕可「自我修復」

高空吊臂墜落貫穿中捷　1人當場死亡多人送醫

超狂！陸男用麻將求婚　女友感動落淚又笑出聲

超狂婚禮！王力宏、陶喆合體獻唱新人　小S.賈永婕致詞..王思佳全身香奈兒露面

外籍師目睹吊臂掉落瞬間　「不懂為何列車還繼續開」

北漂圓星夢！　八點檔夯劇臨演月花7500元寄生網咖

「吊臂砸中捷」乘客拍慘況　回憶經過喊：手都在發抖

《車貞淑》爸爸外遇全家抓包　兒子聽到私生女...衝廁所吐了

楊丞琳被笑「跳舞表情猙獰」　首度反擊：你們是外行人！

吊臂掉落畫面曝光！　30層樓高墜落再「砸中車廂」釀1死(更)

台中吊臂墜落

最美里長陳紫渝自爆要抓老鼠　網紅小吳不敵「永和IU」慘遭輾壓

「玩轉輕奢．質享生活」 Panasonic打造年輕世代美好生活提案

Google新機Pixel 7a正式發布　 一表比較舊款Pixel 6a差異

Google三新品齊發　Pixel 7a台灣同步上市、首款摺疊機亮相

Google搜尋有AI了！對話發問AI幫你解惑去哪玩、買什麼

Google生成式AI導入Workspace　Duet AI簡化工作更有效率

Google智慧家庭中樞Pixel Tablet　買平板送底座親民價15000元

Google首款摺疊機Pixel Fold亮相！開價5.5萬元還送Pixel Watch

Panasonic嵌入式洗碗機　獨立熱循環設計可當烘碗機用

蘋果新專利曝光　摺疊機摺痕可「自我修復」

「執政7年結論就是爛」　藍智庫民調：48.6%民眾不滿蔡英文施政

立委控公股金控董總巧立名目領鉅款　財政部3點駁斥！

凃惠源娶小22歲嫩妻喜添子　南韓又奪獎成「台灣第一人」！

乾杯第8個品牌插旗台中　力拚年底新品牌再+1、開出英國首店

快訊／男抓救生圈往基隆河畔跳！目擊民眾嚇壞將人拉起

紅襪簡森加入400救援俱樂部　成大聯盟史上第7人坦言：很不真實

最美里長陳紫渝自爆要抓老鼠　網紅小吳不敵「永和IU」慘遭輾壓

高雄鑿井抗旱解缺水危機　老舊管線卻每天「漏光11萬噸水」

吳姍儒產後首復工「上圍爆了」！　吳宗憲揭女兒痛哭內幕...藏洋蔥

朱立倫稱「下週推2024最強候選人」　侯友宜：我看新聞才知道

等主人挑鞋子...怪奇喵推車內「練游泳」　1.5萬人見牠「療癒掌花」暴動啦！

3C家電熱門新聞

Google智慧家庭中樞Pixel Tablet

Google首款摺疊機Pixel Fold亮相

Panasonic洗碗機　可當烘碗機用

駭客1秒破解！調查：台灣人最愛這10組爛密碼

Google搜尋有AI！對話發問幫解惑

Google生成式AI導入Workspace

Google新機Pixel 7a正式發布　 一表比較舊款Pixel 6a差異

Google三新品齊發　Pixel 7a台灣同步上市、首款摺疊機亮相

11款APP快刪！藏「木馬病毒」偷錢

中國手機高容量儲存價格撕殺　1TB約4430元手機將來到

手機4月降價榜出爐　安卓2款機種價格直接腰斬

全台手機警報！5大電信災防通報測試

Panasonic打造年輕世代美好生活提案

蘋果新專利曝光　摺疊機摺痕可「自我修復」

更多熱門

相關新聞

新電視沒買「這1物」！我是小生曬慘照勸敗

新電視沒買「這1物」！我是小生曬慘照勸敗

部落客「我是小生」在粉專表示，有粉絲買了60吋電視，太座覺得壓克力板太醜，所以不想裝，讓他直勸「乖乖去下單，找不到適合的尺寸，就打電話去你家附近的壓克力裁切廠訂製。」並說自己就曾付出慘痛代價，「就是公道價68000（元）」，甚至喊口號「騎車要戴安全帽，養娃要防電視爆」，引發話題。

半夜聽到「哺茲聲」　她急衝廚房嚇呆：焦了

半夜聽到「哺茲聲」　她急衝廚房嚇呆：焦了

電鍋「換內鍋」NG了？1習慣藏危機：恐爆開

電鍋「換內鍋」NG了？1習慣藏危機：恐爆開

買家電花20萬　她怒被當盤子！網一看驚：便宜

買家電花20萬　她怒被當盤子！網一看驚：便宜

《模仿犯》江宜蓉齊名柯佳嬿金鐘報女主角

《模仿犯》江宜蓉齊名柯佳嬿金鐘報女主角

關鍵字：

家電Panasonic台灣松下柯佳嬿OLED

讀者迴響

熱門新聞

開獎！Mr.Beast公布10位30萬得主

謝忻、小甜甜開撕！

小甜甜閨蜜正式決裂！謝忻深夜火大開撕

她不進中捷車廂！鄉民大讚：有危機意識

「媽媽部落客」輕生離世享年47歲

桃園驚傳虐嬰！護理師猛搥病童嗆死白目

中捷公布「車廂內部監視器」！撞擊瞬間粉塵狂炸

二伯說話蔡波能都回「蛤！」　就醫才知「失聰危機」動手術

《全明星》女星「陽台激吻撫摸」

「超強運4生肖」5月下旬旺到爆！

《全明星》艾薇認愛吳霏！

即／新北行刑式槍決！24歲男「後腦被轟出大洞」

謝忻公開「心結內幕」扯出愷樂

媳婦「嘴對嘴」安慰公公！綠夫怒告父親

關鍵13秒煞不住　中捷曝：隨車員情緒激動

更多

最夯影音

更多
高空吊臂墜落貫穿中捷　1人當場死亡多人送醫

高空吊臂墜落貫穿中捷　1人當場死亡多人送醫
超狂！陸男用麻將求婚　女友感動落淚又笑出聲

超狂！陸男用麻將求婚　女友感動落淚又笑出聲

超狂婚禮！王力宏、陶喆合體獻唱新人　小S.賈永婕致詞..王思佳全身香奈兒露面

超狂婚禮！王力宏、陶喆合體獻唱新人　小S.賈永婕致詞..王思佳全身香奈兒露面

外籍師目睹吊臂掉落瞬間　「不懂為何列車還繼續開」

外籍師目睹吊臂掉落瞬間　「不懂為何列車還繼續開」

北漂圓星夢！　八點檔夯劇臨演月花7500元寄生網咖

北漂圓星夢！　八點檔夯劇臨演月花7500元寄生網咖

熱門快報

熱舞大賽人氣王等你決定!!

熱舞大賽人氣王等你決定!!

投票決定臺大盃熱舞大賽人氣獎，抽Samsung Galaxy A54 5G等百項好禮，手刀投票去>

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

全館滿$3000限量送毛孩保健品

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面