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崑山科大國內發明專利申請數　連續4年全國私校第一

▲經濟部智慧財產局公布上半年，我國大專院校國內發明專利申請數量，私立學校以崑山科技大學最多。（圖／記者林悅攝）

▲經濟部智慧財產局公布上半年，我國大專院校國內發明專利申請數量，私立學校以崑山科技大學最多。（圖／記者林悅攝）

記者林悅／台南報導

經濟部智慧財產局於2022年7月公布上半年我國大專院校國內發明專利申請數量，私立學校以崑山科技大學最多，也是唯一私校入榜。

該校更積極媒合各院系教師進行授權及技術移轉於業界廠商，以提升專利技術對產業的影響力，技轉金額每年超過1800萬元，近3年技轉總金額達5900萬元，遠超過教育部特色領域研究中心申請門檻3年2000萬元，表現相當優異！

崑山科大2018至2021年連續4年在智慧財產局發明專利申請百大中名列全國私校第一，其中，2018、2019和2021年發明專利獲證數，也榮獲全國私立科大第一。不僅如此，該校亦連續15年通過經濟部工業局資格及技術審查通過「研發服務類技術服務能量登錄」之機構，並獲頒合格證書。

李天祥校長表示，該校提供師生資源及獎勵措施，持續提升專利之技術強度，維持發明專利申請質與量的目標，進而鼓勵師生研究成果布局與成果加值，引導研發團隊趨向重點及區域產業技術發展，進一步激發師生的優質創意轉化所學所想為創新產品，並進行商品化試作。

本年度部分發明專利衍生之作品，由機械系劉鑑德助理教授與張育斌教授以「太陽能驅動水質監測與感測器自潔乾燥系統的研發」，獲得「空氣動力裝置」發明專利，該研究設計了三種以太陽能供電的檢測設備，分有小型化固定型、岸上定期抽測且具感器自潔功能，以及可岸上操控進行不同水深移動檢測的船，船艇採用特殊設計，並以太陽能隨時補充電源。該專利作品在2022年台灣創新技術博覽會奪下金牌，並與瀛春實業有限公司進行技術移轉。

▲經濟部智慧財產局公布上半年，我國大專院校國內發明專利申請數量，私立學校以崑山科技大學最多。（圖／記者林悅攝）

機械系陳長仁教授、侯順雄教授以「環保PU生質燃料之燃燒爐開發」獲得「環保生質燃料之燃燒爐」發明專利，該作品針對時下流行露營活動設計燃燒爐，但本身燃燒爐可設計應用市場廣泛，包括大型工業爐、飯店用熱水鍋爐、一般民生用熱水加熱爐等，皆可以不同的市場需求而設計不同功能之燃燒爐，此項設計同樣在2022年台灣創新技術博覽會榮獲金牌。

公廣系郭靖邦老師以「墨魚小姐農染工房品牌建立及商品開發」技轉予集青企業社，其研究強調天然農染的幽默、可愛且自然的產品個性，協助在地創生的文創農染商品開發為主軸，以文創設計、天然色彩為特色、找出視覺的特色，還獲得第16屆戰國策全國創新創業競賽季軍。

時尚學程陳怡君老師則與令合開發有限公司合作「防護警示帽設計開發」，針對頭部防護警示帽飾進行設計開發，結合抗衝擊材料及運用光纖線材織成刺繡蕾絲，提供銀髮市場一款可達到頭部防護、警示、保暖、遮陽功能性，並兼具自然、舒適、美觀時尚的防護警示帽，該項作品在2022年台灣創新技術博覽會獲得銅牌。

▲經濟部智慧財產局公布上半年，我國大專院校國內發明專利申請數量，私立學校以崑山科技大學最多。（圖／記者林悅攝）

值得一提的是，崑大將師生的優質創意轉化所學所想為創新產品，並進行商品化試作，在技術商品化的部分表現相當傑出。視傳系鄭中義助理教授「獸神傳－神獸IP圖像便條紙應用」，將神獸的神聖以及威嚴的傳統意涵以新的形象重新詮釋，以多達50種獨具匠心的手繪插畫展現神獸的威嚴，為神獸打造出新的形象，設計五款不同風格的神獸便條紙創新產品，可根據不同的需求挑選。其系列作品在TTS 台灣視覺設計獎勇奪2金1優異獎，並參與崑大高教深耕計畫技術商品化提案構想計畫，讓創意得以試量產。

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關鍵字：

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