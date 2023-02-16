Panasonic空調首創「24小時防霉監控」　開機全室淨化、關機全機防霉

▲Panasonic空調再升級，首創「機體24小時防霉監控」，達到開機全室淨化、關機全機防霉。（採訪撰稿／記者胡至欣；攝影剪輯／記者吳杰澄）

記者胡至欣／採訪報導

「當溫度超過10度，濕度超過60%，連續12小時，條件成立的話，它就會進入防霉抑菌的行程。」大健康時代來臨，深受消費者喜愛的Panasonic空調新品再進化！獨家nanoe™ X健康科技，每秒可釋放48兆個OH氫氧離子、主動分解PM2.5等有害物質外，更首創24小時防霉監控機能，大大滿足了消費者對於機體潔淨的需求。

▲▼Panasonic空調首創24小時防霉監控機能。（圖／記者吳杰澄攝；以下同）

台灣松下銷售公司總經理張天來表示，今年家用空調搭載著nanoe™ X健康科技，能做到開機全室淨化、關機全機防霉；另外此次也發表業界首創「機體24小時防霉監控」，讓冷氣在待機的時候能自動保持乾燥、防止黴菌滋生。

▲台灣松下銷售公司總經理張天來。

在空調新品發表會中，Panasonic也以節能、健康、智慧三大面向出發，展示多領域空間最佳的空質解決方案，其中又以Advanced X智慧環控系統最受矚目。張天來進一步指出，Panasonic在商用空間展現最先進的技術研發，像台灣自行開發的Advanced X智慧環控系統，可針對不同需求，搭配客製化服務，達到最智慧的能源管理、節省不必要的浪費，打造新一代的美好生活。

▲▼Advanced X智慧環控系統，提供多領域空間解決方案。

而針對地球暖化全球掀起環保永續浪潮，Panasonic集團也訂立了全球承諾「Panasonic GREEN IMPACT」，並制定2050環境願景，目標是讓使用能源小於創造能源。張天來補充說道：「像今年我們在節能省電表現相當好，空調全系列機種省電提前超越2025年國家一級標準；另外，Panasonic預計在2030年以前實現全事業碳中和的『零碳』工廠，為建構淨零碳排做出貢獻，也希望用我們的品牌影響力帶動永續環保行動，共創美好台灣。」

▲Panasonic空調全系列機種省電提前超越2025年國家一級標準。

從獨家節能省電技術、nanoe™ X健康科技、領先業界的24小時防霉監控，到自主開發的Advanced X智慧環控系統，Panasonic全領域空調不斷創新升級，以專業技術守護你我的美好呼吸。