超高齡社會老人難租房　林右昌提：利用退場大專院校建生活集合村

▲林右昌到花蓮拜會慈濟創辦人證嚴上人。（圖／內政部提供，下同）



記者詹宜庭／台北報導

內政部長林右昌日前到花蓮拜會慈濟創辦人證嚴上人，並與執行長顏博文洽談。林右昌表示，台灣面臨超高齡社會的住宅問題，尤其是老年人租房困難，未來政府考慮利用退場大專院校轉型等方式，建立生活集合村，結合住宅和長照資源，以提供更全面的照顧。此外，對於中低收入戶，政府未來也將放寬照顧標準，讓邊緣戶也能得到適當比例的支持。

林右昌表示，台灣將邁入超高齡社會，衍生最多就是住宅的問題，特別是老人家，最常遇到租房困難，短中長期規劃現在就要開始，未來將考慮利用退場大專院校轉型等方式，與民間合作，打造一個生活集合村的願景概念。除了提供住宅，也可結合長照資源，讓照顧範圍更周妥，此部分會陸續向相關團體來請益，以完善整體規劃。

林右昌說明，現在有社會安全網支持中低收入戶，不過資格這條線標準比較嚴格，以所得收入跟不動產來認定，以致於有一些介於經濟不佳但條件又不符的家庭無法被照顧。因此，他與行政團隊討論，政府應與時俱進將範圍再往上提，放寬中低收的照顧標準，讓邊緣戶也能獲得政府適當比例的照顧。

林右昌強調，政府力量有限，民間力量無窮，他很感謝慈濟運用自身的醫療資源及志工人員，每個月自發性探訪關懷2萬7千個家庭，協助弱勢家庭的生活起居。未來政府也會持續與民間攜手，透過多元的方式，對有需要的民眾提供幫助。