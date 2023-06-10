防幼兒園餵藥案重演！台北市推五大行動方案「提高稽查次數」

▲新北知名幼兒園爆發餵藥事件，台北市為預防類似事件，提出五大行動方案，圖為新北市府說明進度。（圖／記者呂佳賢攝）

記者許敏溶／台北報導

新北市板橋某連鎖知名幼兒園餵藥事件持續延燒，台北市教育局今（10日）表示，對此事深感痛心，面對違法對待幼兒事件，提出「提高無預警、不定期園務行政稽查次數；全面補助幼兒園裝設工作紀錄器」等五大具體行動方案，全方位積極強化幼兒安全防護機制，面對兒虐「零容忍」。

新北市發生幼兒園餵毒事件，新北市府挨批處理慢半拍，副市長劉和然昨宣布，未來每天召開記者會說明最新調查進度，而劉和然今天在記者會上宣布，今天中午起，將在莒光國小成立專案辦公室，提供專案專人專線服務，明天晚上新北市長侯友宜，將再次進行一次見面會，了解家長需求。

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面對近期新北市傳出幼兒園教保員疑似餵食幼童不明藥品事件，北市教育局今天宣布，提出五大具體行動方案，首先是提高無預警、不定期「園務行政稽查」次數，防堵違法對待幼兒事件，其次為研議「教保人員支持系統方案」，強化教保專業及情緒管理，第三為創設「幼兒輔導方案」，以三級預防支持專業教保服務，最後兩項則是訂定處理「疑似不當管教案件作業要點」，完善調查處理程序、全面補助幼兒園裝設工作紀錄器，加速釐清疑似違法事件。

教育局進一步說明，台北市每年聯合教育局、都發局、消防局等單位，辦理府級聯合公安稽查，針對幼兒園進行全方面安全檢查；教育局每年每季也辦理定期園務公安及行政檢查，將教保人員輔導管教、幼兒飲食健康及幼兒園潛藏之違法對待危險因子，納入行政檢查稽核項目，每年稽查次數高達 210 次，現在將加強不定期、無預警到園抽檢及複查，防堵違法對待幼兒事件發生。

北市教育局指出，裝設工作紀錄器雖無法完全預防兒虐事件發生，但確實有助於釐清疑似不當對待事件發生時真相，並得以最快速決策因應，故教育局將持續積極鼓勵幼兒園裝設工作紀錄器，並提供「全額補助」，期盼在事件發生後，在最快速時間內還給幼兒安全、友善的教保服務環境。