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不再長者揹長者！門諾出借電動爬梯機　9旬翁輕鬆返家

▲門諾醫院添購1組市價約20萬元的新型履帶式爬梯機，已開放租借服務。（圖／門諾醫院提供，下同）

門諾醫院添購1組市價約20萬元的新型履帶式爬梯機，已開放租借服務。（圖／門諾醫院提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

門諾醫院承作花蓮縣輔具資源中心，今年初新增電動爬梯機租借服務，家住舊公寓無電梯3樓的93歲楊姓老翁是首位使用者，在60多歲兒子協助操作下，不到10分鐘就被運送上樓，楊家欣慰不用再辛苦「長者背負長者」，大讚這項新利器實在輕鬆省力又安全！

▲門諾醫院添購1組市價約20萬元的新型履帶式爬梯機，已開放租借服務。（圖／門諾醫院提供，下同）

▲▼民眾完成爬梯機租借預約後，門諾醫院派員到宅檢視場地，並安排操作者的教學與認證課程。
 
門諾醫院於2019年受花蓮縣政府委託，辦理「花蓮縣輔具資源中心」，提供10大類輔具展示、租借及到宅評估和維修服務，截至目前服務超過6萬人次，去年添購1組市價約20萬元的新型履帶式爬梯機，今年1月上路，開放租借服務。
 
因確診COVID-19住進門諾醫院治療長達1個月的93歲楊翁，平時就醫都靠2名60多歲兒子背負上下樓梯，短短3個樓層耗時費力又危險，兒子考量父親年事高、出院後身體虛弱，加上自身年紀漸長，擔心無力再確保父親的返家安全，於是提前求助輔具資源中心，成為開放租借爬梯機後，首位使用的案家。

▲門諾醫院添購1組市價約20萬元的新型履帶式爬梯機，已開放租借服務。（圖／門諾醫院提供，下同）
 
楊家大兒子說，父親過去就醫，都由兄弟倆背負或一前一後攙扶上下樓，但因年紀大加上身體虛弱，考量人力移動風險高，於是在住院期間找資料，得知輔具中心有爬梯機租借服務後，趕緊提出申請，盼能助老父安全返家。

大兒子說，感謝輔具中心的幫助，到宅檢視場地並提供使用教學解說，才能順利取得操作認證，第一次使用就備感方便，雖然有點緊張但完全不會費力且安全，愈爬愈穩，操作上也更有信心，全家均肯定爬梯機的租借服務，對家住沒有電梯、老舊公寓有身障者的家庭，真的是一大福音。

▲門諾醫院添購1組市價約20萬元的新型履帶式爬梯機，已開放租借服務。（圖／門諾醫院提供，下同）

楊家肯定爬梯機對家住沒有電梯、老舊公寓有身障者的家庭，真的是一大福音。

花蓮縣輔具資源中心組長李書皓說，爬梯機租借服務主要針對沒有預設電梯的公寓型態，若部分長者、身障者上下樓梯有明顯困難，透過爬梯機就能改善垂直移動的需求，強化就醫、促進社會參與；中心目前提供的爬梯機為新型履帶式，只要居住在花蓮縣的民眾都能租借，保證金3千元、日租200元，為讓更多人使用並推廣，限期1次最多租借7天，增加周轉使用效益。
 
他說，民眾完成爬梯機租借預約後，將派員到宅檢視場地，樓梯的階深需小於33公分、階高小於18公分、寬度大於90公分，以及迴轉平台深度大於95公分、寬度大於190公分，若符合檢測就會安排操作者的教學與認證課程，上課時間約1小時，認證有效期為1年，通過認證就可租借，由租借者自行運送爬梯機，如有相關諮詢需求，歡迎電洽（03）8225365。

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