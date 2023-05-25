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受門諾義診感召！善心企業贈總值300萬隱形眼鏡　97學童受惠

▲▼酷柏光學公司捐贈總價值300萬元隱形眼鏡給門諾醫院。（圖／門諾醫院提供，下同）

酷柏光學公司捐贈總價值300萬元隱形眼鏡給門諾醫院。（圖／門諾醫院提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

肯定門諾醫院東區視力保健中心長期關注東部學生的視力健康，酷柏光學公司捐贈隱形眼鏡給門諾醫院，並透過東區視保團隊將這份愛傳遞給縣內8所國中97名體育班學生使用，期盼減少傳統眼鏡碰撞受傷問題，同時又幫助視力改善，讓學子們在賽場上盡情揮灑，爭取更多的榮耀。

▲▼酷柏光學公司捐贈總價值300萬元隱形眼鏡給門諾醫院。（圖／門諾醫院提供，下同）
 
酷柏光學大中華區總經理Ian Dolling表示，作為一家致力於孩童視力健康的企業，我們深刻地了解近視對孩童的危害，因此企業對於保護孩童視力健康始終投入關注和熱情。看到門諾醫院多年來一直投入公益義診，照護偏鄉醫療，這份精神令人相當感動，此次能夠有機會投入公益，幫助花蓮體育班學生的視力保健，不僅是企業的責任和義務，也期盼未來在多方的努力與合作之下，能夠幫助更多孩子擁有良好的視力，在各方的學習上更上一步。

▲▼酷柏光學公司捐贈總價值300萬元隱形眼鏡給門諾醫院。（圖／門諾醫院提供，下同）

門諾醫院回贈感謝狀。
 
門諾醫院副院長許明木表示，近年發現體育班學生近視率提升，不僅對課業學習及運動表現會造成影響，配戴傳統眼鏡除了造成運動不便，也容易因鏡框斷裂和鏡片破損而受傷；而硬式的角膜塑型片則是需要每天清洗，操作及經濟上對於清寒學生家庭來說也是一大負擔。酷伯光學捐贈的這款日拋型隱形眼鏡，不僅配戴方便、免清洗，對於有近視困擾的體育生來說是一大幫助，門諾醫院眼科約4年前就開始使用，臨床上有相當不錯的表現，也相對安全。
 
門諾會醫療財團法人總執行長張文信對於酷柏光學公司的用心深表感謝，此次的捐贈總額將近300萬元，目前提供美崙國中、宜昌國中、自強國中、化仁國中、光復國中、瑞穗國中、三民國中、及玉里國中等8校、共97名體育生使用。

▲▼酷柏光學公司捐贈總價值300萬元隱形眼鏡給門諾醫院。（圖／門諾醫院提供，下同）

致贈的隱形眼鏡使花蓮8所國中計97名體育班學生受惠。
 
縣長徐榛蔚說，門諾醫院長期深耕東台灣，建立良好的醫療網絡，感謝門諾及酷柏對於體育班學生近視問題的重視，善盡照護責任，捐贈隱形眼鏡，希望幫助運動員近視問題，亦可增加運動時的便利性，讓他們在場上更能發揮潛力及優勢，而有更佳的表現。

▲▼酷柏光學公司捐贈總價值300萬元隱形眼鏡給門諾醫院。（圖／門諾醫院提供，下同）
 
「因視線模糊，曾把球傳給對手助攻得分挨罵！」自強國中籃球選手江柏倫說，近視約300度，過去上場沒戴眼鏡，曾因視線模糊把球傳給對手，自從戴上隱形眼鏡後，對於場上表現及場下日常生活均有很大幫助，除不擔心視力往上升，也能在球場上表現更好，真的很開心。
 
自強國中籃球教練陳貴祥說，球類競賽會有很多肢體碰撞，運動員若每次都戴隱形眼鏡上場，多半經濟上有困擾，感謝廠商免費提供及門諾醫院團隊的檢測驗配和教學，除能為學生減輕家裡負擔，相信在場上也能有更好的技術展現，為花蓮爭光。

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