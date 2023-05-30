13歲女兒瘋手遊「4個月狂刷近200萬」！媽一查帳戶氣吐血：剩2元

▲銀行存款50萬人民幣，4個月後竟只剩5毛。（圖／翻攝自小莉幫忙）

記者鄭思楠／綜合報導

河南鄭州鞏義一名王姓母親近日發現，自己銀行帳戶中近45萬元人民幣（約新台幣197萬元）居然憑空消失，只剩下0.56元人民幣（約新台幣2.45元）。大驚調查之後，才發現是13歲的女兒花光。孩子為了玩手機遊戲，瘋狂課金花了大部分，還轉帳10萬元人民幣（約新台幣43.82萬）給同學。

王女的女兒今年讀國一並住校，平常一周回家一次。最近，王女接到老師的電話，指女兒經常玩手遊，提醒家長多關心孩子。

聽完，王女心驚了一下，立馬查詢手機所綁定的銀行帳戶。一查才發現，裡面原本有將近45萬（人民幣，下同）的存款，竟然只剩下0.5元，哭訴「當時光想頭朝地上，炸了」。

女兒承認，由於手機連著母親銀行帳戶，於是她花了12萬購買遊戲帳號，21萬用來儲值遊戲點數，部份是幫同學儲值，餘下約10萬元則是轉帳給同學使用，「支付密碼是之前出去玩的時候，就因為要買東西，我就問媽媽支付密碼是多少，那個時候就知道了。」

對於為何給同學錢，女兒表示，她一開始借錢給同學，後來同學歸還後，班上傳出她「身上有錢」消息，於是有同學整天圍著她煩她，要她轉錢才罷休，而她也不敢告訴老師。

最終女兒在短短4個月內，把母親近45萬存款花到只剩0.5元。之後，王女聯繫了遊戲客服要求退還儲值錢款，但遊戲客服回應稱女兒說她25歲才給她儲值，經協商後只答應退還7.5萬。至於同學轉帳部分，老師也找了各學生家長溝通，目前也答應退還部分。