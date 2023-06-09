海峽論壇下周開幕　陸委會：禁止參加危害主權的「民主協商」

▲海峽論壇將於福建舉行。（圖／記者任以芳攝）



記者蔡紹堅／台北報導

中國大陸將於福建舉辦第15屆「海峽論壇」，並邀起台灣各界人士出席。對此，陸委會9日表示，禁止國人參加危害我國國家主權安全的「民主協商」活動及參與推動「一國兩制台灣方案」相關活動，若有涉及違法情事，主管機關將依法處理。

陸委會提到，「海峽論壇」是中共重要對台統戰平台，藉由交流名義對台宣傳「反獨、促融、促統」並藉機進行政治操作，政府重申對該論壇政策立場一貫。

陸委會指出，我方不得與陸方合作辦理「海峽論壇」，亦禁止在台辦理分支、延續性活動，「各地方政府、人民團體或個別人士，不得與陸方合辦論壇相關活動、在台舉辦分支、延續性活動，或造成任何在台辦理事實。」

▼陸委會副主委、發言人詹志宏。（圖／記者蔡紹堅攝）



陸委會說，禁止中央機關人員參與「海峽論壇」，亦不樂見我地方政府派員與會，「禁止中央部會及所屬單位人員以親自出席、視訊或任何形式參加『海峽論壇』相關活動；不樂見地方政府人員參加。」

陸委會強調，禁止國人參加危害我國國家主權安全的「民主協商」活動及參與推動「一國兩制台灣方案」相關活動，「我方機關（構）、個人或團體、政黨不得以任何形式參加涉及中方倡議之『一國兩制台灣方案』及『民主協商』相關活動，若有涉及違法情事，主管機關將依法處理。」

陸委會還說，為防範中共對台統戰滲透，傷害我國家主權及民主憲政秩序，我國民眾及團體勿輕易參與「海峽論壇」，國人從事兩岸交流時，應遵守兩岸條例及相關法律規範，不得逕自與陸方簽署協議、備忘錄等文書，及進行違法合作行為或締結聯盟，或受其指示、委託或資助從事不法行為，「國人勿配合或呼應中共對台統戰作為，成為中共統戰宣傳樣板。」

陸委會也提到，陸方於今年4月甫修訂「反間諜法」，並以國安為由濫捕包括台灣民眾在內之境外人士，「建議國人赴陸前應審慎評估人身安全，並善加利用陸委會國人赴大陸地區動態登錄平台，以利在陸期間如遇有突發及緊急事件時，政府可即時聯繫協處。」

陸委會進一步指出，政府鼓勵兩岸人民正常往來與健康有序交流，但反對利用交流名義包裝統戰宣傳與政治操作，「呼籲國內各界注意防範中共對台分化與滲透作為，共同維護國家主權與自由民主核心價值。」