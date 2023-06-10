海峽論壇16日開幕　國民黨副主席夏立言率團參加

▲國民黨副主席夏立言。（圖／記者李毓康攝）

文／中央社記者劉冠廷台北10日電

第15屆海峽論壇將於16日起在福建舉辦，國民黨指派副主席夏立言率團出席。國民黨文傳會主委林寬裕今天表示，一切符合兩岸人民關係條例與相關法令規範，國民黨將協助台商、台生與台胞與對岸相關部門溝通。

▲夏立言與大陸全國政協主席王滬寧會面。（圖／國民黨提供）

中國大陸國務院台灣事務辦公室5月31日召開例行記者會，發言人朱鳳蓮表示，第15屆海峽論壇將於6月16日起在福建舉辦，17日舉辦論壇大會，主會場設在廈門，有關設區市和平潭綜合實驗區舉辦相關活動，目前各項籌備工作基本就緒。

去年受到疫情影響，夏立言是以視訊形式參與「海峽論壇」會議，日前就曾傳出，國民黨主席朱立倫將指派夏立言率團前往海峽論壇，林寬裕今天也在受訪時證實此事。

林寬裕指出，今年海峽論壇活動，國民黨是以政黨形式參與，完全符合兩岸人民關係條例及相關法令規範，是以民間的形式，進行健康有益的兩岸交流活動，為兩岸和平努力。

林寬裕也說，屆時夏立言會與一些台胞、台生與台商會面，面對大家反映的問題，國民黨會幫忙向對岸有關部門反應，謀求台灣民眾最大的福利。

夏立言一行人預計16日出發，19日返回台灣，隨行除國民黨大陸事務部及智庫人員外，還有部分地方黨部及各地青工會系統。