馬英九邀50陸生訪台受阻　賴士葆轟陸委會：官僚到了極點

▲國民黨立委賴士葆反問，「為什麼我們沒信心用民主自由來統戰他們？」（圖／記者屠惠剛攝）

記者柯沛辰／綜合報導

馬英九基金會邀請50位大陸學生7月來台交流，陸委會態度保留。國民黨立委賴士葆8日晚間批評，這些年兩岸沒有交流，陸委會幾乎沒有太多事可做，現在民間團體願意促進兩岸交流，還官腔官調阻撓，「蔡政府信心脆弱又懦弱，為什麼沒有信心我們可以用民主自由來統戰他們？」

賴士葆在臉書發文表示，陸委會說這件事沒有重要性、迫切性、也沒有不可替代性，一下說要專案申請，又透過中間人說不必送件，「因為不會過」。事後，馬英九想見主委邱太三也被拒絕，說陸委會不是主管單位，卻又不說誰才是主管單位，「真是官僚到了極點」。

賴士葆指出，兩案這些年都沒有交流，陸委會或許習慣了閒散，現在連民間團體願意促進交流，陸委會都嫌事情太多，找一些不相關的理由來推拖，「如果陸委會這種心態，預算應該砍一半，或者整個單位可以裁撤，免得浪費民脂民膏。」

賴士葆批評，蔡政府信心脆弱又懦弱，為什麼來50個學生就要擔心會被統戰？「為什麼沒有信心我們可以用民主自由來統戰他們？陸委會與海基會說要恢復兩岸正常交流，根本就是說一套作一套的笑話。」

賴士葆認為，賴清德口口聲聲說要和平保台，蔡政府行動卻是繼續百般阻撓，連這麼單純的大學生交流都是他們眼中釘，都要「抗中保台」，這就是蔡政府的DNA，「50位大陸的學生來台訪問交流都被蔡政府搞得如臨大敵、大軍壓境似的，完全不符合比例原則。」