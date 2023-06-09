屏潮連線火車專列活動送禮包　屏東市長周佳琪盼促成常態化列車

▲屏東市長周佳琪盼促成常態化專列觀光列車 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

屏東市公所及潮州鎮公所6月10日共同辦理「2023屏潮連線．風光無限台鐵專列觀光活動」，參加熱烈，專列套票甫推出即兌換一空，為了不讓殷切盼望的民眾向隅，活動前夕加碼推出屏潮連線大禮包2000份，當日至潮州鐵道園區除享免費入園外，還有屏潮連線紀念版悠遊卡、紀念版口罩、專列造型瓶裝水、屏安健康皂等限量紀念品，歡迎民眾至潮州鐵道園區入園領取。

屏潮連線活動由屏東火車站出發，乘坐專列前往潮州鐵道園區，沿途介紹屏東市與潮州鎮風土民情、觀光名勝及特產，藉由專列活動推廣搭乘大眾運輸、行銷屏東市與潮州鎮觀光。不僅不用自己開車，也不用擔心不熟悉路況，乘車觀覽沿途風光，到站後騎UBIKE兜風，鐵道、鐵馬的雙鐵輕旅行，除了健康、節能之外，更省去找停車位的困擾，以悠閒的步調探訪景點。

市長周佳琪表示，為達節能省碳的環保目標，推廣搭乘大眾運輸「雙鐵低碳慢遊」，這次屏潮專線大力行銷屏東市及潮州鎮觀光特色，建議來屏東市可到網美聖地勝利星村，再搭火車到潮州吃冷熱冰、至鐵道園區參觀火車維修。

她說，為延續觀光動能並升級為實質觀光效益，希望台鐵能將屏潮連線觀光專列常態化，除了潮州到屏東的專線外，也將屏東市發車到潮州南方小站的專線規劃為常態線，讓屏東市與潮州鎮除共享觀光資源外，也持續透過各項活動拓展觀光熱點，讓大眾看見屏潮觀光新契機。

屏東市與潮州鎮人口數合計超過全縣三分之一，透過台鐵列車的串聯，將觀光熱點由屏東市延伸到潮州，遊覽範圍不侷限於一個城市，而是多點連結，拓展出更多新鮮有趣的火花，台鐵專列活動由屏東市公所與潮州鎮公所整合資源，帶動連鎖效應，引進人潮、活絡地方；屏東市公所表示未來也將持續以整合資源、鄉鎮合作的模式策畫更多行銷屏東的觀光活動。