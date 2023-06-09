　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

屏潮連線火車專列活動送禮包　屏東市長周佳琪盼促成常態化列車

▲屏東市長周佳琪盼促成常態化專列觀光列車 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲屏東市長周佳琪盼促成常態化專列觀光列車 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

屏東市公所及潮州鎮公所6月10日共同辦理「2023屏潮連線．風光無限台鐵專列觀光活動」，參加熱烈，專列套票甫推出即兌換一空，為了不讓殷切盼望的民眾向隅，活動前夕加碼推出屏潮連線大禮包2000份，當日至潮州鐵道園區除享免費入園外，還有屏潮連線紀念版悠遊卡、紀念版口罩、專列造型瓶裝水、屏安健康皂等限量紀念品，歡迎民眾至潮州鐵道園區入園領取。

▲屏東市長周佳琪盼促成常態化專列觀光列車 。（圖／記者陳崑福翻攝）

屏潮連線活動由屏東火車站出發，乘坐專列前往潮州鐵道園區，沿途介紹屏東市與潮州鎮風土民情、觀光名勝及特產，藉由專列活動推廣搭乘大眾運輸、行銷屏東市與潮州鎮觀光。不僅不用自己開車，也不用擔心不熟悉路況，乘車觀覽沿途風光，到站後騎UBIKE兜風，鐵道、鐵馬的雙鐵輕旅行，除了健康、節能之外，更省去找停車位的困擾，以悠閒的步調探訪景點。

市長周佳琪表示，為達節能省碳的環保目標，推廣搭乘大眾運輸「雙鐵低碳慢遊」，這次屏潮專線大力行銷屏東市及潮州鎮觀光特色，建議來屏東市可到網美聖地勝利星村，再搭火車到潮州吃冷熱冰、至鐵道園區參觀火車維修。

她說，為延續觀光動能並升級為實質觀光效益，希望台鐵能將屏潮連線觀光專列常態化，除了潮州到屏東的專線外，也將屏東市發車到潮州南方小站的專線規劃為常態線，讓屏東市與潮州鎮除共享觀光資源外，也持續透過各項活動拓展觀光熱點，讓大眾看見屏潮觀光新契機。

屏東市與潮州鎮人口數合計超過全縣三分之一，透過台鐵列車的串聯，將觀光熱點由屏東市延伸到潮州，遊覽範圍不侷限於一個城市，而是多點連結，拓展出更多新鮮有趣的火花，台鐵專列活動由屏東市公所與潮州鎮公所整合資源，帶動連鎖效應，引進人潮、活絡地方；屏東市公所表示未來也將持續以整合資源、鄉鎮合作的模式策畫更多行銷屏東的觀光活動。

娛樂大事不漏接！點我手刀加入星光雲LINE好友

掌握男神、女神最新消息，點我加入星光雲LINE好友

ET快訊
碩士工程師下藥性侵　她虛弱哀求：拜託你戴套
幼兒園2老師用藥情況曝光　園長孩子也驗出巴比妥
「四海幫劉德華」告別式千人送行...李婉鈺頻拭淚
女友「穿內衣」搭捷運被攔下！　他氣炸：妨礙到誰了
快訊／新北幼兒園案複訊2師　1人2萬交保、1訊後請回
獨／「縱貫線教父」女兒也遇鹹豬手　友：手不要了嗎？
新北幼童「巴比妥」檢測值破表！　醫驚喊：不太可能
快訊／幼兒園餵毒案！今再「移送3教師」　她低頭遮臉快步上警車

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

屏潮連線火車專列活動送禮包　屏東市長周佳琪盼促成常態化列車

金門特戰兩棲營50週年！蛙人秀大肌肌　「榮譽隊員」江啟臣搶自拍

屏東公車暢行月票299元搭到飽　6／15推出

「我是江老師」領軍直擊　台中國家歌劇院夏日FUN時光7／7登場

慶祝警察節　斗南警分局長温基興率員淨山...運動環保兼顧

正職、打工通通來　台南中心連辦7場次徵才首場14日開跑

阻詐7千萬逮199嫌！林右昌赴花蓮慰勉警員　盼當民眾靠山

歡慶警察節永康警熊大軍出沒！　績優楷模「熊勇」精神護治安

新冠肺炎、流感疫情攀升！　出現發燒、呼吸道症狀等應儘速就醫

桃園今晚「送肉粽」！在地人見路線、時間嘆：一定有很多人被煞到

港星餐廳拍片開補光燈「被要求關掉」　反擊店員：你們態度真的太差！

嫌爸幫新生妹取的名「太土」　陸萌弟崩潰罵：毀了她一生

王思佳滿血回歸「我吃嫉妒長大的」　「直播秀包包」..沒購證：Sorry哦～

男治喪期不顧反對載她一程　櫻花妹落淚：台灣人太善良

「直男式發言」關心生理期女友　男受傷討拍被反擊：有喝熱水？

女過馬路看18秒沒人讓　差一步走完遭騎士衝撞

廂型車當倉庫擋路被檢舉　竟吊起停頂樓微掛女兒牆

排灣男跟伯公上山砍木柴　米酒誤當水：喝完砍1甲地

新北幼兒園餵藥案延燒！　檢8日清晨發動二次搜索

家庭號豆漿整罐對嘴喝　男友被罵反擊：住海邊？

屏潮連線火車專列活動送禮包　屏東市長周佳琪盼促成常態化列車

金門特戰兩棲營50週年！蛙人秀大肌肌　「榮譽隊員」江啟臣搶自拍

屏東公車暢行月票299元搭到飽　6／15推出

「我是江老師」領軍直擊　台中國家歌劇院夏日FUN時光7／7登場

慶祝警察節　斗南警分局長温基興率員淨山...運動環保兼顧

正職、打工通通來　台南中心連辦7場次徵才首場14日開跑

阻詐7千萬逮199嫌！林右昌赴花蓮慰勉警員　盼當民眾靠山

歡慶警察節永康警熊大軍出沒！　績優楷模「熊勇」精神護治安

新冠肺炎、流感疫情攀升！　出現發燒、呼吸道症狀等應儘速就醫

桃園今晚「送肉粽」！在地人見路線、時間嘆：一定有很多人被煞到

澳洲研究：男性精蟲數量「腰斬式驟降」　50年來剩不到一半

女友找前任幫看房　又計畫合作開店！他事後才知崩潰：被排除在外

宏碁持續供貨俄羅斯？　公司回應：恪遵國際間貿易相關法律規定

高雄神秘善人又出手！砸7萬買粽子送弱勢童　最美飯店感動再加碼

750萬網紅吊帶遮2點！揪「HH巨乳友」炸雙奶　羅馬競技場前大解放

高雄網美餐廳遭竊！開店發現整台收銀機被搬走　現金2萬也沒了

全家店員突「衝進小7」！她目睹5分鐘暖心過程　大讚：十分敬佩

在家輕鬆當股東！集保結算所「股東會視訊會議平台」受投資人好評

泰勒絲「一個月短命戀」分手原因曝　男友被爆急要小孩嚇跑天后

快訊／拿下新光金主導權！改革派洪士琪首發聲　「承先啟後、任重道遠」

短裙、絲襪、細高跟進女廁　偷拍男被逮還辯裝扮是嗜好

地方熱門新聞

桃園今晚送肉粽！在地人見路線時間怒了

雲林縣2023畢業生縣長獎超實用

新冠肺炎、流感疫情攀升！

杜絕車輛改裝噪音　蘇俊賓建言陳建仁認同

憂「看海的芒果」沒了　立委嘆：看海的光電板

南投縣抽驗蔬果25%農藥殘留超標

基隆「海洋Cafe、微笑港灣」

歡慶警察節永康警熊大軍出沒！

南消四大辦理南科園區化災應變演練

台中國家歌劇院夏日FUN時光7／7登場

台南中心連辦7場次徵才首場14日開跑

水公司14日上午9時起停水21小時

澎湖無菜單料理4.1萬！縣府要查了

屏東監理站＋潮州駕訓班　試辦機車考照千元吃到飽

更多熱門

相關新聞

印度重大鐵路事故一覽　7節車廂墜河800死

印度重大鐵路事故一覽　7節車廂墜河800死

印度東部奧里薩省（Odisha）的官員說，今天有兩列載客列車相撞，造成至少207死900人傷，這是近年來死傷最慘重的鐵路事故。以下為印度數十年來重大鐵路事故一覽。

本世紀最慘　印度3列車相撞至少233死

本世紀最慘　印度3列車相撞至少233死

「屏東林業小棧」心森活歡迎民眾光臨

「屏東林業小棧」心森活歡迎民眾光臨

屏東市車輛未禮讓行人　驚險畫面曝光

屏東市車輛未禮讓行人　驚險畫面曝光

建設、開發利多加持　屏東市房價漲勢明顯

建設、開發利多加持　屏東市房價漲勢明顯

關鍵字：

屏東市潮州鎮2023屏潮連線鐵路周佳琪

讀者迴響

熱門新聞

台灣男歌手車禍身亡！享年31歲

幼兒被灌彩虹藥水　不喝就關廁所

朱學恒「狂批性騷」鍾沛君當下表情曝光　網炸鍋了

桃園今晚送肉粽！在地人見路線時間怒了

朱學恒強吻鍾沛君　3年前一句話再惹議

老師為倒酒精助燃　4生著火1人亡

以為誤拿身分證　機台一刷尷尬了

朱學恒中斷直播！　她在現場錯愕離場

即／氣象局0：20發7縣市豪大雨特報

即／台南某國小男老師墜樓　當場失去生命跡象

即／趙建銘親弟趙建勳腦幹出血病逝

朱學恒認性騷「唐綺陽罕說重話」！

「陸高官不倫」竟是被包養！　白富美背景狂到顛覆三觀

DEUX結束經營！顧客轟：等一年收嘸退款

22歲妹人間蒸發9年　遺體在牆內

更多

最夯影音

更多
港星餐廳拍片開補光燈「被要求關掉」　反擊店員：你們態度真的太差！

港星餐廳拍片開補光燈「被要求關掉」　反擊店員：你們態度真的太差！
嫌爸幫新生妹取的名「太土」　陸萌弟崩潰罵：毀了她一生

嫌爸幫新生妹取的名「太土」　陸萌弟崩潰罵：毀了她一生

王思佳滿血回歸「我吃嫉妒長大的」　「直播秀包包」..沒購證：Sorry哦～

王思佳滿血回歸「我吃嫉妒長大的」　「直播秀包包」..沒購證：Sorry哦～

男治喪期不顧反對載她一程　櫻花妹落淚：台灣人太善良

男治喪期不顧反對載她一程　櫻花妹落淚：台灣人太善良

「直男式發言」關心生理期女友　男受傷討拍被反擊：有喝熱水？

「直男式發言」關心生理期女友　男受傷討拍被反擊：有喝熱水？

熱門快報

《豈有此呂》殯葬業秘辛曝光!

《豈有此呂》殯葬業秘辛曝光!

冬瓜行旅社長郭憲鴻，從小接觸殯葬業，看盡這行的奇聞軼事。鎖定豈有此呂先睹為快！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

滿額抽小米掃地機器人!

滿額抽小米掃地機器人!

還有西堤4人餐券等你抽!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面