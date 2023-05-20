「屏東林業小棧」心森活　歡迎民眾「來林」打卡抽現金券

▲「來林小舖」20日試營運 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

位於屏東市中心屏東林業小棧新品牌「來林小舖」今(20)日試營運，並選擇 5月22日國際生物多樣性日當天開幕，呼應今年度的主題「由協議到行動：重建生物多樣性」，希望能成為民眾從「城市通往森林的捷徑」，讓維護生物多樣性由日常生活中的行動開始。

位於屏東市公園路11號的建築，原是屏東林管處的舊宿舍，為賦予舊建築新價值，同時也持續推動山林保育的理念及作為，透過設置「屏東林業服務小棧」作為與民眾溝通、交流及互動的空間。

「來林小鋪」這次進駐營運廠商是活下去國際事業有限公司，創辦人張泰嘉執行長將其20年來在中北部文創行銷經驗帶回故鄉，其也曾擔任屏東勝利星村及屏東青創聚落的營運統籌。藉由團隊的進駐，將「來林小舖」打造成為一個優質山林製造等選品，以及具備教育學習與身心靈放鬆的複合式空間，讓更多人認識生態，進而成為保育工作的神隊友，也將藉過文創及行銷等多元方式，讓聯合國永續指走進每個人的生活之中，創造全新的「心森活」態度。

而「來林小舖」的一樓空間，融合了國產材、林下經濟及森林療癒等元素，展售當地友善環境的山村產物、農特產品及各式文創商品。二樓的空間則打造成為「回音谷」學習教室，提供木作DIY、手作課程、野望影展、山林講堂等相關林業及自然保育學習體驗活動及教學、講座、空間租借等全齡學習使用。營業時間及相關商品、課程及特展資訊，可至《來林小舖》臉書粉專https://www.facebook.com/lailinshop.tw查詢。

即日起至6月20日追蹤「來林小舖」的FB及IG，或是公開發文與打卡，即可參加抽獎，包括現金券、折價券等豐富的獎項，人人有獎，歡迎大家來林。