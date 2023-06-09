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新北孕婦剛躺擔架羊水破了！胎兒滑出來　消防員當產婆母女均安　

▲▼三芝孕婦急產，消防員當產婆助生子 。（圖／記者戴上容翻攝）

▲新北三芝孕婦急產，消防員當產婆助生子 。（圖／記者戴上容翻攝）

記者戴上容／新北報導

新北市三芝一名28歲孕婦懷第三胎，昨(8)天下午突然腹痛緊急報案，消防三芝分隊前往救護現場，到場時孕婦剛躺上擔架，羊水已破，情況相當緊急，三芝分隊救護人員到場檢查，發現胎兒頭部已產出，現場協助緊急接生，順利生產，女嬰哭聲宏亮、活動力良好，擦拭保暖後，將母女送往淡水馬偕醫院。

三芝一名媽媽懷孕第三胎，孕期39週，本週為預產期，下午時這名孕婦突然腹痛，救護人員抵達現場發現孕婦坐在椅子上表示自己無法行走，經救護人員協助躺上擔架床，檢查時羊水已破且胎兒胎頭已產出，救護人員告知孕婦及家屬必須於現場緊急接生。

三芝分隊救護人員胡志杰、洪豊菘到場後，隨即準備急產包、移除患者衣物，協助胎兒順利生產，新生兒哭聲宏亮，給予新生兒擺位保暖、並使用臍帶夾固定後、進行小兒三角評估正常，孕婦清醒生命徵象正常穩定，母女均安，後送淡水馬偕醫院觀察。

第三大隊大隊長陳志德表示，女性懷孕到生產過程存在許多風險，且無法預測突發狀況何時會發生，這位孕婦產程進展較快且適逢預產期，救護人員抵達時胎兒胎頭產出情況已非常危急，成功協助孕婦緊急生產，有賴家屬緊急致電119尋求協助及救護人員機警與專業訓練，讓急產案件女嬰順利產出，且母女均安。

消防局近年來持續進行救護人員內、外科、孕婦急產及緊急救護專業、處置、技術等相關訓練，期望當緊急事件發生時，可立即提供救護處置協助，銜接院前及院端的專業照顧，維護市民健康與安全。

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