孕婦每天自慰3次！　急問「會不會影響寶寶」

▲蘇怡寧指出，其實很多人問「懷孕可以自慰嗎」。（示意圖／圖中人物和新聞無關／記者姜國輝攝）



記者陳俊宏／綜合報導

一名懷胎7月的孕婦私訊婦產科名醫蘇怡寧，指自己幾乎每天自慰三次，想問這樣會不會影響到寶寶，「希望醫師沒有被我嚇到」。醫師則回應，自慰並不可恥，就是一個生理需求與本能，「如果妳可以因此得到快樂，那妳為什麼不對妳自己好一點。」

蘇怡寧在臉書分享該則孕婦的私訊，只見孕婦說，「懷孕之後我的性慾就非常強烈，從懷孕第一個月到現在7個月了，我幾乎一天自慰三次，但懷孕之前我真的沒這種情況。」

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當事人想問，「這樣對寶寶胎教之類的會不會很不好，目前7個月寶寶檢查都非常健康，只是我不知道我這樣自慰會不會有潛在影響，寶寶會不會因為我自慰時的思想，出生長大之後有什麼心理缺失（性變態之類的）。謝謝蘇醫師，希望醫師沒有被我嚇到。」

▼當事人私訊截圖。（圖／翻攝蘇怡寧臉書）



對此，蘇怡寧指出，其實很多人問「懷孕可以自慰嗎」，不是只有妳，「但因為我們台灣社會的性教育，在這方面的討論都是壓抑的、是隱晦的，所以大家都不好意思當面問，所以我願意公開回答。」

蘇怡寧回應，自慰並不可恥，就是一個生理需求與本能，也沒有健康上的危害，更不會導致流產或是早產，如果這麼有效，那催生就不需要別的方法了，「如果妳可以因此得到快樂，那妳為什麼不對妳自己好一點。」

蘇怡寧說，說實話，出生後妳都不一定教得好了，還胎教哩，想太多，「我不容易被嚇到，請不必擔心我。」許多女網友則留言，「珍惜性慾變強的時間，生完後就性冷感了」、「媽媽開心就是最好的胎教」、「很正向的媽媽！！開心就好，不要傷身！」