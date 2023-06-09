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大陸 大陸焦點 特派現場

吃了一口辣椒…38周孕婦突「狂嘔血瀑布」！醫示警1動作致命

▲▼吃了口辣椒後，38周孕媽險喪命。（圖／翻攝自錢江晚報）

▲吃了口辣椒後，38周孕媽險喪命。（圖／翻攝自錢江晚報）

記者鄭思楠／綜合報導

浙江省一30歲的李姓女子（化名）酷愛吃「辣」，幾乎是頓頓吃，即便是懷孕了，也戒不掉這個習慣。近日，李女吃了口辣椒後被嗆了一下，一頓猛咳。誰知當天中午，李女就突然開始大口吐血，喉嚨口的鮮血不停上湧，無論怎麼也止不住，家人急忙就近送醫。

據《錢江晚報》報導，傍晚時分，李女再次吐血，她本想試圖把血咽回去，哪知仰頭憋氣後，立馬感到呼吸困難、憋悶，使病情更為嚴重。

原來，李女5年前患過肺結核，當地醫院立即聯繫有豐富吐血診療經驗的浙江省中西醫結合醫院（杭州市紅十字會醫院、浙江大學醫學院附屬杭州市胸科醫院）做進一步救治。

急救車將吐血不止的李女送至浙江省中西醫結合醫院。考慮李女已足月（滿38周），院方決定進行急診剖宮產手術。在各科室緊密配合下，隨著一聲清脆的嬰兒啼哭聲，孩子平安。可李女的危機仍未解除，她又一次出現大吐血。

如何快速止住吐血？醫師通過仔細術前閱片，發現李女肺裡有多個異常增粗的血管，甚至還有心臟的冠脈血管也參與肺內病灶的供血-這些血管都可能是李女大吐血的罪魁禍首。

隨後，醫師又發現李女冠脈幾乎完全閉塞，操作稍有不慎，隨時可能發生心梗。

▲▼吃了口辣椒後，38周孕媽險喪命。（圖／翻攝自錢江晚報）

最後，在多科室醫師保駕護航下，李女手術順利。她術後恢復良好，再也沒有出現吐血。目前，母子倆都已康復出院。出院當天，李女及家屬對醫護人員連聲致謝，「是你們給了我二次生命！」

醫生特別提醒，吐血最危險的是窒息，千萬別像李女那樣，想著把血憋回去，這種行為非常危險，流進氣道的血若不咳出，幾秒鐘就能凝結成血塊，所導致的氣道堵塞是非常致命的。

醫生強調，如果出現吐血，應立刻採取臥位姿勢，頭轉向一側，預防窒息，同時儘早撥打急救電話。

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