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屏東公車暢行月票299元搭到飽　6／15推出

▲屏東首推公車暢行月票299元搭到飽 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲屏東首推公車暢行月票299元搭到飽 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

為提升公共運輸使用率及減少民眾通學通勤負擔，屏東縣政府配合行政院促進公共運輸使用方案政策，成為第一個非直轄市推出境內月票方案的縣市，首波將於6月15日推出屏東公車暢行月票，每月僅需299元，即可無限搭乘縣境內市區公車、公路客運，還享有公共自行車前30分鐘免費，超優惠方案不分對象均可購買，相當划算。

▲屏東首推公車暢行月票299元搭到飽 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲屏東首推公車暢行月票299元搭到飽 。（圖／記者陳崑福翻攝）

縣長周春米表示，屏東縣地形狹長且民眾通勤通學往返頻繁，為減輕民眾乘車負擔並盡早享受優惠，縣府團隊積極推動讓民眾有感的公共運輸使用方案，首波將於6月15日正式推出「公車暢行299元月票方案」，可無限搭乘屏東縣境內市區公車、公路客運及公共自行車（前30分鐘免費，不限次數）。

此外，屏東境內無限暢行399元方案(含臺鐵)及南高屏跨域生活圈999元方案，均已獲中央審查通過，將配合臺鐵時程，預定7月份推出，屆時可望達成「南部一日生活圈」願景。

縣府交通旅遊處表示，月票票卡購買管道即日起於7-11超商ibon可預購卡片，另外實體票卡於6月15日上午11點在屏東、潮州火車站服務台及東港、枋寮及恆春轉運站開賣，6月30日起則開放可於全家和OK超商預購，完成購卡、記名、並購買「屏東公車暢行299元月票」方案後，即可在選購後30天內無限搭乘上述指定運具。

這次月票方案屏東縣與高雄市、台南市攜手共同採用「MeNGo」平台（https://men-go.tw/）販售，民眾於6月15日上午11點起可直接上網於平台操作選購方案、綁定卡片。此外，屏東、潮州火車站服務台也將有專人臨櫃協助綁定，提供諮詢服務。

交旅處補充說明首次購買月票須至ＭeNGo網站或APP申辦會員，再到上述據點購買月票實體卡，每張卡預付100元。購買票卡後須前往會員綁定卡片，首次購買乘車前，須完成記名手續，可獲得購卡費用100元的回饋。

月票銷售初期服務據點皆有駐點服務人員協助會員申辦及綁卡諮詢，民眾也可透過線上客服（服務專線：4498399，手機撥打請加02）諮詢。若欲瞭解最新相關資訊，可上屏東縣政府交通旅遊處網站(https://www.pthg.gov.tw/traffic/Default.aspx)或屏東旅遊網站(https://www.i-pingtung.com/)查詢，欲掌握屏東最新活動或縣內公車動態資訊，歡迎下載「屏東go好玩」APP或「屏東公車」APP查詢。

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