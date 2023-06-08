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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

政院稱能源轉型進入穩健期　賴士葆批：跟不上台灣激增的用電需求

▲▼ 國民黨黨團召開「公教人員調薪 4％～退休公務員退輔縮水！」記者會會後回應民進黨性騷擾事件_賴士葆性騷擾時事聯訪。（圖／記者陳煥丞攝）

▲國民黨立委賴士葆。（圖／記者陳煥丞攝）

記者江采蓁／綜合報導

美國商會公布台灣白皮書認為台灣能源轉型進度遠遠落後，將影響到產業的發展甚至衝擊國家安全，經濟次長林全能則回應，國家能源轉型是一直持續努力進行，目前已經進入穩健成長期。對此，國民黨立委賴士葆8日在臉書指出，是在成長沒錯，只是進度和速度嚴重落後，跟不上台灣不斷激增的用電需求。

賴士葆指出，在台美國商會每年發表的白皮書，在各項建言當中一定提到對台灣能源政策的憂心，今年更直白的寫著蔡政府逐步廢核之後，能源轉型寄望在離岸風電的再生能源開發，以及更加倚賴液化天然氣，但是進度遠遠落後，因此影響到產業與國家安全。他批評，回應這個問題，蔡政府明明再生能源2025年的占比已經宣布跳票，經濟部還要自我感覺良好的說再生能源進入穩健成長期，他直言，「沒錯，是在成長，只是進度和速度嚴重落後，跟不上台灣不斷激增的用電需求。」

賴士葆痛批，為了實踐民進黨黨綱的非核家園，蔡政府面對這個錯誤的政策始終鐵板一塊，堅定強押台灣人死守民進黨的神主牌，蔡政府堆疊一連串的謊言，無視這幾年空污的嚴重，甚至2018通過「以核養綠」的公投，蔡政府完全不理會公投的結果，逐步的廢除所有的核電，而現在副總統賴清德要選總統，又轉彎成為緊急狀態會重啟核電，唬弄百姓莫此為甚。

此外，賴士葆提到，檢視行政院全力衝刺的再生能源，在東部和南部帶來對生態環境的破壞和對農漁業影響，都淹沒在我們需要發展綠能的大目標之下。他指出，標榜環保的綠電，讓幾十年的樹木被砍下，山坡地、鹽田、農田、魚塭、埤塘、溼地、潟湖不見了，替代的是種電的光電板，鳥類和小動物找不到棲息地，農漁民的生計被剝奪，但是他們的聲音都很微弱。

賴士葆最後大嘆，蔡政府堅稱台灣不缺電，也漠視多次的大停電帶給企業的惶恐，就像台灣美國商會心中的疑慮一樣。他形容，蔡政府堅持非核家園的美好，就像國王新衣的故事，被戳破真相之前，國王堅信只有聰明的人才看得見國王的新衣。

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關鍵字：

能源轉型再生能源賴士葆

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