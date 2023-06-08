　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

桃園小學生連續21天「青菜吃光光」　教育局曝絕招：小吃店找靈感

▲桃園市龍潭區龍星國小推出的營養午餐，創下連續21天讓小學生吃光青菜紀錄。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市龍潭區龍星國小推出的營養午餐，創下連續21天讓小學生吃光青菜紀錄。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市長張善政上任後承諾，要落實「顧好下一代，爸媽更輕鬆」之教育政見，其中龍星、元生、忠貞與仁善等國小推出之營養午餐，不但深受學生喜愛，甚至還創下連續21天青菜吃光光紀錄；市府教育局指出，各校聘請營養師設計營養衛生兼顧菜色，確保菜色的多樣性，避免重複出現，主要是營養師會從校外餐廳或小吃店尋找異國美食，以此作為設計菜色靈感，開發出吸引學生胃口之菜色。

市府教育局從111學年度第2學期開始，推動「公私立國中小免費營養午餐」政策，提供營養安心午餐食材，讓學生在上課期間能享用免費午餐，全面照顧國中小學生健康，保障其能夠安心學習。

教育局指出，營養午餐的品質與衛生安全是由各校營養師與午餐秘書協助負責把關，每天早上開始進行食材驗收，記錄食材認證標章，確認進貨單品項和重量是否相符，同時也負責監督食物製備過程、供餐業者品質管控、設計營養菜單與實施營養教育等工作，讓學生享用美味營養的午餐，成為每所學校的營養師與午餐秘書的重要課題。

▲桃園市龍潭區龍星國小設計營養午餐，營養師在校外尋找異國美食作為新菜色設計重點，圖為日式散壽司。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市龍潭區龍星國小設計營養午餐，營養師在校外尋找異國美食作為新菜色設計重點，圖為日式散壽司。（圖／記者沈繼昌翻攝）

龍星國小洪菱慧營養師說，在菜單設計上，他們會提前一個月設計菜單，確保菜色多樣性，並避免重複出現。每天午餐主菜與副菜中至少有一道是適合搭配飯食菜色，以滿足學生的口味喜好。此外，她會從校外餐廳或小吃店尋找異國美食，以此做為新菜色設計靈感，如韓式炸雞、日式散壽司等，讓師生們常常能感到意外驚喜。

▲桃園市龍潭區龍星國小推出的營養午餐，利用「21天讓小學生吃光青菜」比賽，讓學生不挑食。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市龍潭區龍星國小推出的營養午餐，利用「21天讓小學生吃光青菜」比賽，讓學生不挑食。（圖／記者沈繼昌翻攝）

忠貞國小營養師羅勻辰也提到，除運用當季豐富蔬果作為菜色設計外，他們也會提供學生較不喜歡但營養價值較高之蔬菜，其中特別安排「連續21天青菜吃光光」挑戰活動，讓各班自由報名參加，並請班導每天在群組上傳學生吃光光青菜照片，成功完成挑戰的班級將獲得營養師手作小點心的獎勵。

元生國小營養師謝淨如也說，她隨時觀察學童喜愛的菜色與烹調口味，在菜單中頻繁地供應這些選項，減少不受歡迎菜色的出現頻率或改變烹調方式，例如，學生若不喜歡蔥燒魚丁，下次菜單中就會改為咖哩魚丁；仁善國小午餐祕書吳大翔則提到，為讓學生吃得營養美味，常跟廚工溝通午餐製作方式，例如學校以前的炒蛋口感較老，學生不愛吃，廚工調整料理方式後，在蛋煮熟前不斷地滑動，讓炒蛋做出滑蛋口感，學生變得更愛吃。

教育局強調，目前全市設有50名學校營養師，除負責自身學校午餐外，也分區協助鄰近學校午餐秘書精進午餐品質，包括每日查核各校是否如實將午餐菜單上傳教育部食材登錄平台，以及定期至各校了解午餐菜單設計內容及給予專業建議；兒童是國家的未來，政府應盡力照顧其營養需求及身體健康，市府將持續為學校營養午餐做好把關，確保學生都能夠享用營養豐富又美味的優質午餐，讓學生吃得開心、家長放心。

 【更多新聞】

「2023桃園閩南文化節」6／10起跑　5大活動邀市民感受

不熟路況深夜直衝捷運施工圍籬　24歲賓士男手部骨折送醫

男三度酒駕拒繳9萬罰鍰　女兒求情無效...桃園分署直接扣押存款

 

 

 

娛樂大事不漏接！點我手刀加入星光雲LINE好友

ET快訊
快訊／新北幼兒園餵藥案　2老師3萬元交保
5分鐘賺4千！女大生應徵一看「工作內容」傻眼
四海幫前幫主弟哥明告別式　北市動員300警維安
22歲正妹分手後人間蒸發9年　前男友驚揭「遺體在牆內」
快訊／侯友宜2度鞠躬道歉！　「幼兒園痛心的事我難過也自責」
穿瑜伽褲=不得體？她「1搭法」獲好評：什麼場合都能接受
快訊／愛河驚見女子飄河面　救起時已明顯死亡
股民注意！「這22檔」同列注意股

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

雲林縣2023畢業生縣長獎超實用　小五生：明年把縣長獎當目標

台南勞工局攜手雲嘉南分署　辦堆高機操作危害預防宣導會

警政署署長視導台南市警局　頒發破案有功慰勉金

桃園小學生連續21天「青菜吃光光」　教育局曝絕招：小吃店找靈感

7年級青年藝術家香水瓶當畫布　跨界展現驚艷視覺藝術創作

疫後團圓！中國附醫攜手林增連基金會　邀獨居老人吃辦桌

「2023桃園閩南文化節」6／10起跑　5大活動邀市民感受

南投國、高中生電子煙使用率與全國相仿　《菸防法》修法已全面禁止

有備無患「化」險為夷　南消四大辦理南科園區化災應變演練

年輕機車肇事死亡率上升　屏東監理站潮州駕訓班機車考照簡訊千元吃到飽

轎車違停在斑馬線上！　他一腳踩上引擎蓋反制

存300枚↑硬幣被吐出重來　她蹲地撿3次自嘲：遊樂場？

小學畢業獲「鈔票套裝」　至少17萬台幣！超吸睛

王思佳滿血回歸「我吃嫉妒長大的」　「直播秀包包」..沒購證：Sorry哦～

台妞自家後院「鑽木取樹汁」　熬煮出2.5公升金黃楓糖漿！

男歌手唱一半「突從台上消失」！　竟是「衝後台親女友」粉絲氣炸

兒好奇生小孩性別怎決定？　爸唬爛被女兒無情狠嗆XD

女警騎機車上高速追拒檢車　國道警仍開罰：不服可申訴

女過馬路看18秒沒人讓　差一步走完遭騎士衝撞

小捕手比賽突遇龍捲風　裁判神反應救援網讚翻

雲林縣2023畢業生縣長獎超實用　小五生：明年把縣長獎當目標

台南勞工局攜手雲嘉南分署　辦堆高機操作危害預防宣導會

警政署署長視導台南市警局　頒發破案有功慰勉金

桃園小學生連續21天「青菜吃光光」　教育局曝絕招：小吃店找靈感

7年級青年藝術家香水瓶當畫布　跨界展現驚艷視覺藝術創作

疫後團圓！中國附醫攜手林增連基金會　邀獨居老人吃辦桌

「2023桃園閩南文化節」6／10起跑　5大活動邀市民感受

南投國、高中生電子煙使用率與全國相仿　《菸防法》修法已全面禁止

有備無患「化」險為夷　南消四大辦理南科園區化災應變演練

年輕機車肇事死亡率上升　屏東監理站潮州駕訓班機車考照簡訊千元吃到飽

快訊／新北幼兒園餵藥案　檢方諭令2老師3萬交保

國際醫療暨健康照護展今日登場　「以人為本」促精準醫療

柯叔元撒嬌要加女兒LINE　黃薇渟、陳妤爆料常喊：好愛你們

辦im.B挨批冷處理被害人提供新案情　調查局：都寫進筆錄報檢方

她訪台南突被拉到民眾家中　爽嗑「超豪華辦桌」：像吃霸王餐

江坤宇挑戰最年輕人氣王　得知林靖凱沒投他：亂來！

幼兒園餵毒案引眾怒！　葉映彤提6質疑怒批新北市府：別官僚回應

選秀導師笑參賽者「母豬在唱歌」！傷人評語全被挖...網友反應一面倒

孕婦心律不整不用強忍到生產！　北醫零輻射電燒手術不影響胎兒

獨立遊戲商喊話「玩盜版沒關係」　籲玩家：玩過喜歡記得買正版

小學畢業獲「鈔票套裝」　至少17萬台幣！超吸睛

地方熱門新聞

南投縣抽驗蔬果25%農藥殘留超標

澎湖無菜單料理4.1萬！縣府要查了

桃園棒球場改善需1.1億　爭取中央補助六成

中彰來回2分鐘　大肚和美橋拚2026年完工

醫師廖廣榆夫婦捐婚紗、拍照　助癌友圓夢

水公司14日上午9時起停水21小時

大東夜市即將8月到期自救聯盟市府夾傳單

南消和緯分隊創意防溺宣導受好評

新北荷花齊綻放　推薦5大熱門賞荷景點

憂「看海的芒果」沒了　立委嘆：看海的光電板

雲林縣2023畢業生縣長獎超實用

高中籃球隊員球鞋「開口笑」　產科醫出手相救

台南後壁區民宅火警

南消二大聯合工研院六甲分院模擬演練

更多熱門

相關新聞

台灣亂改西班牙菜！他怒嗆「就是在羞辱」

台灣亂改西班牙菜！他怒嗆「就是在羞辱」

台灣美食百百種，還會將國外食物在地化或自創，像是最經典的「月亮蝦餅」就是如此。在台生活的西班牙人佩德羅和義大利人吳子龍就提到，台灣的義大利麵、披薩和燉飯都用番茄醬，但真正道地的是用番紅花才對，氣得直呼：「你們就是羞辱我們的食物！」

台灣人發明的5種異國美食

台灣人發明的5種異國美食

料滿到炸出來！新店PITA餅搭炒麵超讚

料滿到炸出來！新店PITA餅搭炒麵超讚

現剖椰子汁倒入雞湯！台中吃南洋料理

現剖椰子汁倒入雞湯！台中吃南洋料理

移民署邀新住民品嘗宏都拉斯美食

移民署邀新住民品嘗宏都拉斯美食

關鍵字：

桃市營養午餐小吃店找靈感異國美食

讀者迴響

熱門新聞

「陸高官不倫」竟是被包養！　白富美背景狂到顛覆三觀

5億高中生險成無名屍　1關鍵掀內幕

陸國企高層牽小三被免職　女網友看她私照：愛了

收入高他100倍仍要下嫁！　大咖女星撐了28年宣布離婚

女偶像認了「喜歡約」3線索曝身分

奇景空拍曝！透天頂樓擺2台廂型車

快訊／Popu Lady宇珊被求婚了！

烏克蘭美模「我要台灣老公」　爸媽來台找女婿

「靈芝草人」童星長大當停車開單員遭無視　母逝姊弟爭產

女生都不喜歡上游泳課？一票妹子曝1缺點：很不舒服

撈上岸才知是「人彘」！小隊長被亡者託夢

台74線新匝道要來了！

即／台中滷肉飯命案！2寶爸遭狠刺亡　5嫌下場出爐

快訊／新北幼兒園爆餵安眠藥　吉的堡急切割：終止加盟合作

人妻不想和公婆住　零存款買房慘了

更多

最夯影音

更多
轎車違停在斑馬線上！　他一腳踩上引擎蓋反制

轎車違停在斑馬線上！　他一腳踩上引擎蓋反制
存300枚↑硬幣被吐出重來　她蹲地撿3次自嘲：遊樂場？

存300枚↑硬幣被吐出重來　她蹲地撿3次自嘲：遊樂場？

小學畢業獲「鈔票套裝」　至少17萬台幣！超吸睛

小學畢業獲「鈔票套裝」　至少17萬台幣！超吸睛

王思佳滿血回歸「我吃嫉妒長大的」　「直播秀包包」..沒購證：Sorry哦～

王思佳滿血回歸「我吃嫉妒長大的」　「直播秀包包」..沒購證：Sorry哦～

台妞自家後院「鑽木取樹汁」　熬煮出2.5公升金黃楓糖漿！

台妞自家後院「鑽木取樹汁」　熬煮出2.5公升金黃楓糖漿！

熱門快報

《豈有此呂》殯葬業秘辛曝光!

《豈有此呂》殯葬業秘辛曝光!

冬瓜行旅社長郭憲鴻，從小接觸殯葬業，看盡這行的奇聞軼事。鎖定豈有此呂先睹為快！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

滿額抽小米掃地機器人!

滿額抽小米掃地機器人!

還有西堤4人餐券等你抽!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面