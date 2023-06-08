桃園小學生連續21天「青菜吃光光」　教育局曝絕招：小吃店找靈感

▲桃園市龍潭區龍星國小推出的營養午餐，創下連續21天讓小學生吃光青菜紀錄。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市長張善政上任後承諾，要落實「顧好下一代，爸媽更輕鬆」之教育政見，其中龍星、元生、忠貞與仁善等國小推出之營養午餐，不但深受學生喜愛，甚至還創下連續21天青菜吃光光紀錄；市府教育局指出，各校聘請營養師設計營養衛生兼顧菜色，確保菜色的多樣性，避免重複出現，主要是營養師會從校外餐廳或小吃店尋找異國美食，以此作為設計菜色靈感，開發出吸引學生胃口之菜色。

市府教育局從111學年度第2學期開始，推動「公私立國中小免費營養午餐」政策，提供營養安心午餐食材，讓學生在上課期間能享用免費午餐，全面照顧國中小學生健康，保障其能夠安心學習。

教育局指出，營養午餐的品質與衛生安全是由各校營養師與午餐秘書協助負責把關，每天早上開始進行食材驗收，記錄食材認證標章，確認進貨單品項和重量是否相符，同時也負責監督食物製備過程、供餐業者品質管控、設計營養菜單與實施營養教育等工作，讓學生享用美味營養的午餐，成為每所學校的營養師與午餐秘書的重要課題。

▲桃園市龍潭區龍星國小設計營養午餐，營養師在校外尋找異國美食作為新菜色設計重點，圖為日式散壽司。（圖／記者沈繼昌翻攝）

龍星國小洪菱慧營養師說，在菜單設計上，他們會提前一個月設計菜單，確保菜色多樣性，並避免重複出現。每天午餐主菜與副菜中至少有一道是適合搭配飯食菜色，以滿足學生的口味喜好。此外，她會從校外餐廳或小吃店尋找異國美食，以此做為新菜色設計靈感，如韓式炸雞、日式散壽司等，讓師生們常常能感到意外驚喜。

▲桃園市龍潭區龍星國小推出的營養午餐，利用「21天讓小學生吃光青菜」比賽，讓學生不挑食。（圖／記者沈繼昌翻攝）

忠貞國小營養師羅勻辰也提到，除運用當季豐富蔬果作為菜色設計外，他們也會提供學生較不喜歡但營養價值較高之蔬菜，其中特別安排「連續21天青菜吃光光」挑戰活動，讓各班自由報名參加，並請班導每天在群組上傳學生吃光光青菜照片，成功完成挑戰的班級將獲得營養師手作小點心的獎勵。

元生國小營養師謝淨如也說，她隨時觀察學童喜愛的菜色與烹調口味，在菜單中頻繁地供應這些選項，減少不受歡迎菜色的出現頻率或改變烹調方式，例如，學生若不喜歡蔥燒魚丁，下次菜單中就會改為咖哩魚丁；仁善國小午餐祕書吳大翔則提到，為讓學生吃得營養美味，常跟廚工溝通午餐製作方式，例如學校以前的炒蛋口感較老，學生不愛吃，廚工調整料理方式後，在蛋煮熟前不斷地滑動，讓炒蛋做出滑蛋口感，學生變得更愛吃。

教育局強調，目前全市設有50名學校營養師，除負責自身學校午餐外，也分區協助鄰近學校午餐秘書精進午餐品質，包括每日查核各校是否如實將午餐菜單上傳教育部食材登錄平台，以及定期至各校了解午餐菜單設計內容及給予專業建議；兒童是國家的未來，政府應盡力照顧其營養需求及身體健康，市府將持續為學校營養午餐做好把關，確保學生都能夠享用營養豐富又美味的優質午餐，讓學生吃得開心、家長放心。