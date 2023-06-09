超商連3天「7大品項買1送1」！　有大杯棉被拿鐵、香草牛奶雪糕

▲超商限時3天7大品項買1送1。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

周末小確幸快收！超商即日起限時3天於全門市祭出「7大品項買1送1」限定優惠，包括大杯棉被拿鐵、特濃香草牛奶雪糕、萊姆氣泡水等通通有，且不限購買數量，但不開放寄杯，把握機會囤。

▲2口味酷繽沙也有買1送1。

全家每周限定「康康五」活動開跑了，即日起至6月11日連3天於全門市祭出「7大品項買1送1」，包括「Let’ s Café大杯棉被拿鐵」、「萄跑星球GO酷繽沙」、「蕉個芒果YO酷繽沙」、「FamiCollection旨味日式綠」、「舒味思萊姆口味氣泡水」、「POLS香濃芒果脆皮雪糕」及「POLS特濃香草牛奶脆皮雪糕」等都有，且不限購買數量、支付方式，但不提供寄杯，提醒消費者要多加注意。

▲7-11祭出6大咖啡飲品優惠。

另，7-11 OPEN POINT行動隨時取即日起至6月14日也推出「6大咖啡飲品」優惠，優惠品項包括「CITY CAFE桂花蘋果風味氣泡咖啡買5杯送桂花蘋果風味咖啡2杯」、「CITY CAFE濃萃拿鐵買5杯送特大杯美式咖啡2杯」、「CITY CAFE蜂蜜拿鐵買5杯送蜂蜜美式咖啡2杯」、「CITY PRIMA大杯精品拿鐵買5杯送中杯冰精品燕麥拿鐵2杯」、「CITY TEA香鑽水果茶買5杯送一顆檸檬青茶2杯」及「CITY PEARL黑糖珍珠撞奶買5杯送珍珠奶茶2杯」。