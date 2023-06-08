高雄變態狼超商隨機性侵單身女　二審判囚2年6月再賠100萬

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社會 社會焦點 保障人權

高雄變態狼超商隨機性侵單身女　一審輕判二審結果出爐

▲▼超商性侵 。（圖／記者陳宏瑞攝）

▲高雄超商去年8月驚傳隨機性侵案。（圖／民眾提供）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄去年7月間驚傳超商隨機性侵案，李姓男子（37歲）凌晨在鳳山某超商見一名女子落單，上前搭訕被拒後，竟然當場強行拉扯、脫掉女子衣服、褲子和內褲，以手指性侵，女子嚇得驚聲尖叫，店員和客人發現當場喝阻，李倉皇逃逸後又回到超商行竊被店員報警逮人。一審法院認定李罹患思覺失調症符合減刑規定，只輕判他徒刑2年6月，民事部分則需賠償被害女子30萬元，全案上訴，高雄高分院今（8）日上午宣判，刑事部分維持原審2年6月的判決，可上訴，民事部分則改判應賠償100萬元定讞。

這起驚人的案件發生在去年7月5日凌晨2時許，李男到鳳山某超商閒晃，發現被害女子一人獨坐在超商內，先上前搭訕被拒後，竟惱羞成怒，在店內就強行拉扯女子，脫掉女子的衣服、褲子、內褲，女子被李男突如其來的舉動嚇得放聲尖叫，並不斷反抗，超商店員聽到呼救聲，趕緊報警，並和一名正在購物的顧客趕過去救人，並大聲喝叱李男，李男竟趁警方還沒抵達前，以手指性侵得逞，並倉皇逃逸。

▲▼超商惡狼 。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

▲李姓男子在超商隨機性侵。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

到了凌晨5點多，李男竟又返回超商，偷竊紅茶和口香糖，店員發現李男身形竟是3個小時前性侵女子的嫌犯，趕緊通報警方前來逮人。

員警到場後，李男不願配合盤查，還揮拳打警察，警察馬上用辣椒水將李男壓制，帶回偵辦，警方了解相關案情、製作筆錄、調閱超商監視器影像，將他移送地檢署後，檢察官複訊向法院聲請預防性羈押獲准，並依妨害性自主、妨害公務、竊盜等罪嫌提起公訴。

高雄地院審理發現，李男因罹患精神疾病，自2013年間起即出現幻聽、睡眠狀況不佳等症狀，曾由父親陪同至醫院精神科就診，經診斷為思覺失調症，後來幾年間持續用藥、回診，症狀反反覆覆。

案發前2個月他又自行停藥且未再回診，因此認為李男在案發時，辨識行為違法或依其辨識而行為之能力顯著減低的表現，感覺自己似乎在夢境中，有現實感模糊之表現，因此推論他受精神疾病影響其行為與判斷力，符合刑法第19條第2項規定減輕其刑，因此依強制性交罪判處他徒刑2年6月，並在執行前，令入相當處所，施以監護1年。民事部分，法官則判處李男需賠償被害女子30萬元。

全案上訴後，高雄高分院今日上午宣判，刑事部分合議庭認為一審判決認事用法均無違誤，至量刑及監護處分之相關決定，則俱無過重之失，因此駁回上訴，維持一審2年6月的判決，執行前令入適當場所監護1年，可上訴。

民事部分，法官認為被害人求償100萬元，但一審僅判賠30萬元，沒有審酌「被告加害程度（即被害人受損害程度）」，酌定數額過低，因此改判賠償100萬元，不得上訴。

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