基隆市街頭藝人展演申請　7月起調整新制「每2周抽籤1次」

▲街頭藝人林炎山鋁線藝術創作。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

鑑於疫情解封後街頭藝文活動的蓬勃復興，基隆市政府文化局積極打造對街頭藝人更友善的展演環境，除積極開發新展演點，例如基隆東岸旅客中心3樓的麗都蝶客花園，也規劃專屬身心障礙街頭藝人展演點，如陽明海洋文化藝術館1樓拱廊，並提高基隆展演點申請的輪替率，7月起每2周即進行展演點抽籤，讓街頭藝術展現在基隆城市各個角落。

基隆市文化局長江亭玫表示，文化平權是推動藝文活動的核心精神之一，展演地點也要因地制宜彈性調整，市府考量到身心障礙街頭藝人在展演點的硬性需求如地面平坦，交通便捷易達性，與陽明海洋文化藝術館合作，開放該館1樓拱廊作為身心障礙街頭藝人專屬展演場地。

▲街頭藝人謝永清畫糖創作。

為保障靜態展演類型的街頭藝人工作權益，江亭玫進一步說明，田寮河兩側展演點（仁一路側、信一路側富狗橋至金雞橋段），因鄰近廟口夜市、愛四路夜市，攤位屬性須多元規劃發展，7月份起將開放給視覺藝術類、工藝藝術類街頭藝人申請使用。

文化局表示，接獲許多街頭藝人反映，需1次申請次月份的所有時段才可進行展演點抽籤，為活化展演點的使用率及輪替率，參考其他縣市做法，將改為每2周即進行展演點抽籤。7月份展演點申請，6月23日至25日開放基北北桃街頭藝人上網申請7月1日至15日之場地，系統將於26日0時自動抽籤並同步公告；7月10日至12日開放基北北桃街頭藝人上網申請7月16日至31日（當月月底）之場地，系統將於13日0時自動抽籤並同步公告，相關展演點申請程序可至「基隆市表演藝術」網站查詢。

▲街頭藝人蔡杰恩及蔡宏義馬戲演出。

文化局表示，自2020年起基隆市取消街頭藝人審議制改採登記制，並與北北桃共推一證通用制度後，基隆街頭藝術發展日漸蓬勃，文化局除努力開發新展演點外，也呼籲街頭藝人夥伴一同為展演環境努力，使用展演場地時，務必遵守「基隆市街頭藝人從事藝文活動管理辦法」相關規定，才能提升街頭藝文活動的整體品質。