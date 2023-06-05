史上最便宜！111坪透天法拍底價16萬　民眾搶爆「235萬得標」

▲法務部法拍會上一棟111坪透天樓法拍底價才16萬，吸引眾多民眾搶標。（圖／翻攝自法務部行政執行署）

記者郭世賢、郭玗潔／基隆報導

法務部行政執行署宜蘭分署今(5)日上午舉辦拍賣會，拍賣基隆、新北多筆不動產。基隆市七堵區一處111坪的兩層透天建物，以底價16萬3000元、平均每坪1400餘元進行拍賣，吸引眾多民眾搶標，盛況空前，最後由林姓男子以235萬8100元拍定。

基隆行政執行官辦公室5日上午11時舉辦不動產拍賣會，拍賣基隆市及新北金山、萬里等區多筆不動產。其中宜蘭分署首推「空屋帶看」的基隆市中山區中和路168巷11弄17號4樓公寓，面積26坪，今日進行第二次拍賣，以276萬8100元拍定。另備受矚目的基隆市七堵區大華三路10號兩層樓111坪透天建物，以底價16萬3000元、平均每坪1400餘元進行一拍，現場來了眾多民眾搶標，盛況空前，最後以235萬元拍定。

▲這棟111坪透天樓最後以235萬元拍定。（圖／翻攝自法務部行政執行署）

基隆市七堵區大華三路10號這棟2層樓透天建物，原屋主以經營農場為業，因內部問題停業多年，公司欠繳的房屋稅無人處理，經移送宜蘭分署執行而面臨法拍，該建物週邊自然景觀豐富，且坪數約111坪，本次以16萬3000元進行一拍，平均每坪只要出價超過1400餘元即可能拍定，超低價格吸引許多民眾前往看屋及投標，前來投標的民眾將辦公室擠得水泄不通。

宜蘭分署指出，開標現場共有21組民眾搶標，競爭激烈，開標時兩位投標人均出最高價200萬元實屬罕見，執行官依規定請投標人現場加價後，由林姓男子以235萬元拍定。

宜蘭分署定期於每個月第「一」週星期「二」下午「三」時，於宜蘭縣宜蘭市中山路二段261號舉辦聯合拍賣會，前一日則會在基隆辦公室（基隆市東信路169號7樓）舉辦基隆市及新北市金山、萬里、瑞芳、平溪、雙溪、貢寮六區之不動產拍賣會。更多拍賣資訊，請參閱分署官網或法務部行政執行署拍賣公告查詢系統相關拍賣訊息。