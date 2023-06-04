200跑車湧基隆！網路號召辦繞圈賽「紫爆市區」　警攔檢盤查驅散

▲網路號召車聚「紫爆」基隆，警帶回發起人。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢、劉人豪／基隆報導

有民眾於網路上號召車友，要在基隆市區道路舉辦城市繞圈賽，並約定3日晚間21時在西三碼頭停車場集合，活動開始前約有200多台車輛進場聚集，警方得知該活動後設置攔檢點並逐一盤查，最終主辦方緊急宣布解散，並帶回2名活動發起人製作訪談、約制紀錄。

有民眾在網路發文，表示3號將在基隆舉辦城市繞圈賽，並要求大家先到停車場集合，到時通知動態路線，並且找了大批攝影師幫忙拍照「紫爆雞籠」，警方接獲情資後，啟動交通快打前往現場約制及實施交通疏導。

警方指出，活動現場聚集約200餘台車輛，並陸續有車輛進場聚集，適逢假日遊客車潮，已造成市區周邊路交通壅塞，警方立即於停車場兩側出入口設置攔檢點，並架設錄影蒐證器材針對參與活動人車逐一盤查登記、約制告誡，並要求現場2名活動發起人李男、呂男，立即於臉書等社群網路宣布解散活動，所有車輛於23時均全數駛離，另李男、呂男由刑警大隊帶返製作訪談、約制紀錄，初步清查尚無違法情事。

基隆市警察局表示，民眾於社群網路上號召舉辦相關活動，如有妨害公眾安全或故意阻礙交通等情事，恐涉及相關違法行為，警方將以優勢警力強勢執法，並移送偵辦，絕不寬貸，呼籲車友辦理活動應謹慎規劃，依規申請於合適場地舉行，以免觸法。