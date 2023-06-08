不熟路況深夜直衝捷運施工圍籬　24歲賓士男手部骨折送醫

▲桃園市陳姓男子昨晚駕駛賓士轎車行經八德區介壽路二段，疑似不熟悉路況衝入捷運施工圍籬。（圖／翻攝自臉書《記憶八德》）
記者沈繼昌／桃園報導
桃園市陳姓男子昨（7）日深夜駕駛黑色賓士轎車經過八德區介壽二段往大溪方向，疑似不熟路況與天色昏暗，突然衝入施工中的捷運圍籬工地內，導致車身與擋風玻璃都受損，八德警方據報後到場後，陳男手部有骨折傷勢，意識還清醒，警方進行酒測時酒測值為零，至於肇事原因仍待調查釐清。
▲桃園市陳姓男子昨晚駕駛賓士轎車疑似不熟悉路況衝入施工圍籬中，員警到場處理。（圖／記者沈繼昌翻攝）
臉書《記憶八德》有網友貼文「超扯，賓士撞入台電施工工程」，引起網友討論，1輛黑色賓士轎車突然衝入捷運施工中圍籬工地，撞壞紐澤西護欄停在圍欄前，巨大撞擊聲引起路人與住戶圍觀。
▲賓士轎車衝入施工圍籬中，擋風玻璃與車身受損嚴重。（圖／記者沈繼昌翻攝）
八德警方指出，昨晚11時許，24歲陳姓男子駕駛黑色賓士轎車由八德區介壽路二段路往大溪方向行駛，行經台電與捷運施工路段428巷口時，突然衝入台電圍籬工地內，員警到場處理時，陳男已自行脫困，但手部有骨折現象，但意識清醒，員警對陳男進行酒測，酒測值為零，陳男送醫治療後並無大礙，後續事故肇事責任仍在調查釐清中。
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