不熟路況深夜直衝捷運施工圍籬　24歲賓士男手部骨折送醫

高雄陳姓男子（40歲）在河堤邊抽菸影響路過民眾，剛好員警巡邏經過上前勸阻，陳男一開始假報身分，被警方揭穿，隨後又謊稱住在附近走路過來運動，眼尖的員警發現陳男腰間掛著一把賓士車的鑰匙，請他「按一下」，結果停在一旁的賓士車車燈亮起，當場揭穿陳男的謊言，員警查出陳男不但遭到通緝，連賓士車也是偷來的，當場將他逮捕。