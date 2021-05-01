免出國體驗異國文化　移民署邀新住民品嘗宏都拉斯美食

▲移民署邀新住民體驗宏都拉斯美食。（圖／移民署提供）

記者翁伊森／嘉義報導

提到臺灣的邦交國之一「宏都拉斯」，一般人總想到富含果香的咖啡豆以及風味馥郁的香蕉，卻鮮少深入了解該國文化。為此，移民署南區事務大隊嘉義市服務站與嘉義市傳統文化與技藝協會合作在「墨哥慢速食餐廳」舉辦新住民家庭教育暨法令宣導活動，邀請宏都拉斯籍歐蕾菈女士指導新住民朋友們料理家鄉傳統食物Pupusa(普普沙)，介紹當地歷史人文，一同來場宏都拉斯「文化泡泡」饗宴。

講師歐蕾菈現攻讀國立中正大學教育學研究所，對教學十分有熱忱，她表示，來臺後發現大家對宏都拉斯印象十分模糊，希望透過本次機會帶領新住民朋友們認識她美麗的家鄉。宏都拉斯曾是瑪雅文化的發祥地，位於首都西北部的科潘古城，以刻有瑪雅精美古文字的石碑聞名，也是聯合國教科文組織認定文化遺產。

她教新住民動手做Pupusa(普普沙)，不用出國也能嚐到道地美味，現場她為大家準備玉米粉及起司、高麗菜，新住民們將玉米粉加水揉成麵糰，包入起司及高麗菜做為餡料，最後將圓餅放在平底鍋油煎至外皮酥脆，香氣十足的Pupusa就能輕鬆上桌了。

嘉義市服務站主任陳南翰表示，新冠肺炎疫情影響下，民眾待在家的時間變長，鼓勵新住民及移工在家進修，持續提高職業技能水準。也提醒新住民，勞動部預定於4月27日至5月6日辦理「110年度第2梯次全國技術士技能檢定報名作業」，部分考科提供口唸學科試題服務，歡迎有興趣參加檢定的新住民報名參加，考試簡章可至全家、萊爾富及OK便利商店通路購買。

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