多圖／賴清德、AIT主席遊台南吃哈密瓜冰　伴手禮送堯平布朗尼、椪餅

▲副總統賴清德8日上午陪同美國在台協會（AIT）主席羅森柏格（Laura Rosenberger）參訪台南著名景點。（圖／總統府提供，下同）



記者陶本和／台北報導

副總統賴清德8日上午陪同美國在台協會（AIT）主席羅森柏格（Laura Rosenberger）參訪台南著名景點，並品嚐在地美食。最後，賴清德還致贈羅森柏格台南伴手禮—堯平布朗尼及舊來發餅舖椪餅

賴清德與羅森柏格首站前往奇美博物館，參觀「動物廳」、「兵器廳」、「羅丹廳」、「藝術廳」、「樂器廳」展出的典藏文物，並於「阿瑪蒂工坊」欣賞館內提琴收藏，以及聆聽現場的演奏。

隨後，賴清德與羅森伯格前往市區正興老街「泰成水果店」，品嚐創意冰品－哈密瓜冰，並至祀典武廟、大天后宮參香。接著，前往「隆興亞鉛店」參觀，從手工亞鉛製品技藝體會匠人精神；途中也購買「兩角銀冬瓜茶」一同享用。

午間，賴清德則於「赤崁璽樓」享用台式蔬食創意料理，用餐期間，賴清德與羅森柏格暢談台美關係於安全與經濟等各方面的合作，他感謝美國政府長期以來，不斷以具體行動表達對台灣的支持，包含近期剛完成簽署的「台美21世紀貿易倡議」首批協定等。

賴清德也表示，希望台美關係更上層樓，為維護區域和平繁榮共同努力。最後，賴清德致贈羅森柏格台南伴手禮—堯平布朗尼及舊來發餅舖椪餅，分享旅行台南的美好滋味。