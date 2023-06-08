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社會 社會焦點 保障人權

超商女店員代收少了54萬　店長查帳發現貓膩...報警送辦

▲桃園市李姓女子去年6月間在超商利用工作之便，幫綽號「小魚兒」之姓名不詳男子收取多達54萬元款項，卻未收取應有費用，事後被店長查出保警送辦。(圖／記者沈繼昌攝，與本新聞無關）

▲桃園市李姓女子去年6月間在超商利用工作之便，幫綽號「小魚兒」之姓名不詳男子收取多達54萬元款項，卻未收取應有費用，事後被店長查出報警送辦。(圖／記者沈繼昌攝，與本新聞無關）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市李姓女子去年6月間利用在超商擔任晚班店員工作之便，幫綽號「小魚兒」之姓名不詳男子，透過超商ibon列印代收款單條碼，卻未收取費用多達54萬元之譜，店長隔日查帳查出短收問題後質問李女，才坦承幫收未收費；桃園地檢署調查時，李女坦承犯行，辯稱該男子之前曾以相同方式請其幫忙，事後都有付款，但這次卻人間蒸發，檢方偵結查後偵結依詐欺罪將李女起訴。

檢警調查，20歲的李姓女子去年6月至8月間擔任觀音區某超商晚班女店員，負責銷貨、結帳、補貨與收費等工作，去年8月15日晚間上班時，綽號「小魚兒」的男子，到商超內ibon列印代收款項條碼，再由李女輸入收銀機電腦內，但實際卻未收款，李女卻幫「小魚兒」製作不實內容記錄，總計多達54萬元應收款項卻未收錢。

翌日上午，戴姓店長清查前天應收款項時，發現短收54萬元應收款項，經質問李女後才坦承幫收款項未實際收取應收費用，戴姓店長立即報警處理。

桃檢調查時，李女坦承犯行，辯稱之前這名「小魚兒」也以相同方式請她幫忙，但事後都有付款，因此當天不疑有他再度幫忙，沒想到對方事後卻如人間蒸發，無法聯繫上，她才覺得被騙了！檢方根據戴姓店長提供相關事證、超商監控影片等佐證，確認李女犯行明確，偵結依詐欺罪將李女起訴。

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