想出國憂遭限制出境　積欠違反居家檢疫22萬罰款...一次繳清

▲陳姓女子日前法務部執行署桃園分署，一次繳清檢疫期間違反檢疫規定的欠款。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市陳姓女子前年自疫區入境，在居家檢疫期間卻擅自開車至自家倉庫取貨，事後被桃園市衛生局查獲依嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例裁罰新台幣30萬元，但陳女卻遲未繳清罰鍰，衛生局已移送法務部執行署桃園分署執行，最近因疫情趨緩，陳女想出國散心，因憂心未繳清罰鍰遭限制出境，近日已赴桃園分署將剩餘罰鍰22萬5,400元一次繳清。

桃園分署指出，42歲的陳姓女子於2021年4月間自嚴重特殊傳染性肺炎流行地區返台入境，依法應居家檢疫至同年4月26日解除，但陳女卻於4月20日上午11時許擅離居家檢疫處所，開車前往自家倉庫取貨，同日下午5時許才返回，事後被衛生局查獲裁罰30萬元，但陳女僅繳付7萬餘元，剩餘欠款卻一直未繳清，衛生局遂移送桃園分署強制執行。

桃園分署查出，陳女名下有房有車，亦有存款股票，但卻遲未繳納本件罰鍰，分署先人員執行查封陳女存款，但並無所獲，2021年12月分署請地政機關將陳女名下房屋辦理查封登記，陳女才到桃園分署辦理分期繳納，並請求暫緩執行不動產，但剩餘罰鍰卻遲未繳清。近日因疫情趨緩邊境解封，不少國人紛紛出境旅遊，陳女因想出國，但擔心欠繳罰鍰被限制出境，清明連假前趕到分署，將剩餘欠款22萬5,400元一次以信用卡刷卡繳清。



桃園分署強調，義務人如未按期繳納欠款，財產恐遭強制執行，民眾收到繳款書後，務必於期限內完成繳納欠款，桃園分署將落實公權力態度，依法執行立場，積極督促義務人清繳欠款，以維護國家債權。